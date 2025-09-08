Tizedik Lecsó-parti Ardóban

Hétvégén tartotta jubileumi fesztiválját Pelsőcardó község. A Lecsó-parti elnevezésű rendezvény tizedeik évfolyamához érkezett.

A fesztiválon a bográcsban készült finomságokon keresztül mutatták be a helyi és a régió étkezési szokásait, ahol tizennyolc versenycsapat mérte össze tudását a lecsókészítés terén. A résztvevők különféle módokon készítették el a paprika és paradicsom-alapanyagú ragut, kreatív, versenyszerű formában. Ez egy gasztronómiai és egyben közösségi esemény is volt, ahol barátok, családok gyűltek össze, hogy együtt főzzenek, szórakozzanak és versenyezzenek.

A zsűrizés két részből állt, egy háromtagú csapat kóstolója alapján, illetve közönségszavazatok szerint értékelték az ételeket.

A legjobb lecsót készítők oklevelet és díjat kaptak.

A program keretében megvalósult a „Hagyományok és határok nélküli barátság fesztiválja” is. Egy nyitott rendezvény, amelynek célja volt a kultúrák, közösségek közötti barátság, együttműködés és egymás iránti tisztelet ünneplése.

Az eseményt koncertek, népi műsorok, játszóház, kézműves foglalkozások és kiállítások is kísérték.

A Futrinka utcán ajándéktárgyakat, kosarakat, horgolt és varrott játékokat, méhészeti termékeket, díszeket vásárolhattak a rendezvényre látogatók. Kóstolhattak kürtős kalácsot, lángost, palacsintát, pattogtatott kukoricát, vattacukrot, babgulyást, töltött káposztát és halászlét is.

A lecsófesztivál nem csupán egy ételfesztivál, hanem a közösség ünnepe, ahol a gasztronómia, hagyományok és a közösségi élmény találkozik, amikor együtt lehet főzni, nevetni, és élvezni a hagyományos ízeket bogrács mellett, jó társaságban.

A rendezvény Magyarország Kormánya és Kassa megye támogatásával valósult meg.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma