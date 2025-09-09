Meghódították Bős városát és a Duna környékét a csallóközi túrázók

Közös programsorozatot indított a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség és a Nordic Walking Club Csallóköz, amelynek célja, hogy népszerűsítse a turisztikát, ezen belül a geoturisztikát a Csallóköz területén.

Múlt vasárnap, azaz szeptember 7-én Bős adott otthont az első „Csallóközi geotúrának”, amelyen harmincan vettek részt. A rendezvény célja a Csallóköz régió természeti és kulturális értékeinek bemutatása volt, amelyet történelmi és földrajzi ismeretekkel színesítettek.

A program a város nevezetességeinek megtekintésével indult: a résztvevők felkeresték a bősi Antiochiai Szent Margit-templomot, a CSEMADOK-házat, az Amadé-kastélyt, valamint több helyi emlékművet. A séta során Bugár György történelem- és földrajztanár tartott érdekfeszítő idegenvezetést. A belváros után a csoport a Bősi Vízerőműhöz látogatott el, ahol az erőmű jelentőségéről és történetéről esett szó. Innen az öreg Duna partjához vezetett az út, ahol György Ádám helyi horgász mesélt a csallóközi halakról és a térség gazdag vízi világáról.

A szakmai program Seregi Eszter geoelőadásával folytatódott, aki a Csallóköz talajának sajátosságait, a kőzetfajtákat és azok kialakulását mutatta be. Az elhangzott ismereteket a résztvevők egy játékos kvíz keretében mérhették össze, amelyhez természetesen nyeremények is kapcsolódtak. A nap egy 4 kilométeres séta során zárult, amely a Duna-menti ligeterdőkön át a zárásokhoz vezetett. A közel ötórás program jó hangulatban telt, és mindenki pozitív élményekkel tért haza.

A következő „Csallóközi geotúrára” 2025. október 4-én, szombaton kerül sor Medve községben, majd október 18-án Gútán zárul az őszi programsorozat.

A részvétel továbbra is ingyenes, jelentkezni Seregi Eszter túravezetőnél lehet a 0905 648 579-es telefonszámon (16.00–20.00 óra között).

Az esemény megvalósítását a Szlovák Köztársaság Idegenforgalmi és Sportminisztériuma támogatta.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma