Ezt a két népfőiskolai kollégiumot indítják el Martoson

A Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola a 2025–2026-os akadémiai évben azt a két kollégiumot indítja el idén, amely a meghirdetett nyolcból a legtöbb szavazatot kapta. A népfőiskolai kollégiumok célja a hagyományőrzés, a közösségépítés és az élethosszig tartó tanulás elősegítése – érdemi időtöltés minden korosztálynak. 2025 szeptemberében a következő kollégiumok nyerték el a közönség tetszését:

Népi gazdálkodás kollégium – A jelentkezők számára lehetőség nyílik, hogy tapasztalatot szerezzenek a hagyományos paraszti gazdálkodás formáiból. Különböző tematikával várják azokat, akik szeretnék megismerni és gyakorolni a háztáji gazdálkodás időtálló tudását, mint a szőlészet, borászat, gyógynövény, háztáji hús feldolgozása, gyümölcsoltás, faültetés, palántázás, zöldségfelhasználás, kenyérsütés és méhészet, tejtermékek készítése, sajtkészítés és tartósítás. Az előadások havonta, hétvégenként kerülnek megrendezésre. Az első alkalomra 2025. október 17-én és 18-án kerül sor.

Családtörténeti kollégium – A történelem iránt érdeklődők számára tökéletes, a három részből álló program keretében módszertani képzéseket, intézménylátogatásokat és családtörténeti kutatómunkát végeznek történészek segítségével. Előadásokat hallhatnak különböző témákban, illetve minden alkalommal megismerkedhetnek egy történettudományi módszerrel is, mint az oral history, sajtóban való kutatás, vagy a levéltárakban és családi archívumokban való vizsgálódás. A szintén hétvégenként megvalósuló előadások november végén kezdődnek. Az első alkalomra 2025. november 28-án és 29-én kerül sor.

A részvételi díj 25 euró alkalmanként. A képzések és gyakorlatok mellett szállást és étkezést is biztosítanak a szervezők. A kollégiumokra az alábbi kérdőív kitöltésével lehet jelentkezni 2025. október 13-ig. További információkat az alábbi elérhetőségeken kérhet a kollégiumokkal kapcsolatban: +421 918 399 088, bencze.martos@gmail.com

SZE/Felvidék.ma