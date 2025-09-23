Home Művelő Rendhagyó kiállítás a Párkányi Múzeumban
Fotó: Városi Művelődési Ház

A közelmúltban nyílt meg Párkányban a Városi Múzeum helyiségeiben, egy értékes, mondhatni „rendhagyó kiállítás”.

Az ESZTERGOM – SZENTKIRÁLY 1038 – 2038 ,  A  Múlt, A Jelen és A Jövő Egysége az Ister- Granum Eurorégióban címmel megnyílt dokumentum- fotó és tárgyi kiállítás egy hatalmas történelmi, modellek és tablóképekkel bemutató jövőbeli értéket hordozó anyag.

A program egy virtuális épületlátogatás és kiállítás, amely Esztergom-Szentkirály, mint Magyar Nemzeti Emlékhely jelentőségét, jövőbeli terveit mutatja be az Ister-Granum Eurorégió keretein belül.

A kiállítás az Esztergom-Szentkirály létesítésétől számított ezredik évfordulóhoz kapcsolódik.

Ez értékes esemény lényegét tartalmilag összefoglalva:

Esztergom-Szentkirály jelene: 

A program bemutatja Esztergom-Szentkirály, a Magyar Nemzeti Emlékhely jelenlegi helyzetét és az Ister-Granum Eurorégióban betöltött szerepét.

Jövőbeli tervek: Tájékoztatást nyújt a nemzeti emlékhely jövőbeli sorsáról és terveiről.

Virtuális épületlátogatás: A tagok virtuálisan tekinthetik meg az emlékhelyet.

Közép-európai együttműködés: 

A program az Ister-Granum Eurorégió (a Duna mentén fekvő magyar és szlovák települések együttműködése) keretében valósul meg.

A kiállítást megnyitotta Prof. Dr. Prokopp Mária művészettörténész, és Mujdricza Ferenc építész projekttervező. Köszöntőt mondott Szabó Eugen Párkány város polgármestere.

 A projekttervezetet bemutatta Mujdricza Ferenc projekttervező, mely valójában egy virtuális épületlátogatás, az Esztergom Szentkirály kiemelt Magyar Nemzeti Emlékhely jelentőségéről kutatásáról, jövőbeli sorsáról, tervekről.

A megnyitón közreműködtek: Pálmai Árpád egyházzenész, és a Dunazug Néptánc Egyesület.

A projekt fővédnökei: prof. Dr.Kásler Miklós EMMI volt minisztere  2018-2022, Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, Dr. Vitályos Eszter Miniszterelnökség kormányszóvivő, Dr. Hankó Balázs KIM miniszter, Lázár János ÉKM miniszter, Móczár Gábor NÖRI főigazgató.

Az Esztergom- Szentkirály városrészben tervezett Nemzeti Emlékhely 2038-ra T. Magyar Kormány által történő megvalósítása 2024.08.20-i bejelentésének évfordulója tiszteletére megtartott Szent István ünnepi Zarándoklat és e testvérvárosi kiállítás filmje, a MMA pályázati támogatásával minden magyar Közösséghez eljuttatásra kerül.

A kiállítás a Párkányi Városi Múzeumban, Vámház köz 2. szám alatt 2025.10.31-ig megtekinthető.

DE/Felvidék.ma

