A balkáni dallamok és a folklór találkozása Kassán

Goran Bregović pozsonyi látogatása után Kassán is felejthetetlen koncertet adott.

Goran Bregović, a Balkán legendás zeneszerzője fáradhatatlan. A Wedding and Funeral Band vezetője a kassai gálaesten nagyszabású koncertet adott, s bár a Steel Arénából a Közösségi Pavilonba áthelyezték a koncertet, ez annak értékéből nem veszített. A felszabadult, csupaszív közönség a balkáni zene gazdag világát élvezte, miközben a helyi szlovákiai kulturális hagyományok is találkoztak.

A balkáni zenei legenda, Goran Bregović már több mint 3000 fellépést tudhat maga mögött a világ minden táján.

Kassára is magával hozta megismételhetetlen zenei fúzióját. Képessége, hogy ötvözze a cigányzenét, a bolgár többszólamú dallamokat, az orchesztrális hangszereléseket és a modern elektronikus elemeket, az egyik legkiemelkedőbb világzenei előadóvá teszi. Bregović híres energikus élő produkciójáról, amely képes táncra perdíteni minden korosztály közönségét.

A Wedding and Funeral Band nem csupán egy zenekar, hanem egy kulturális élmény is. A zenekar neve is tükrözi ezt a kettősséget: a „Wedding” (esküvő) és a „Funeral” (temetés) a két legfontosabb élethelyzetet jelöli a balkáni hagyományokban, amelyekhez különböző zenei stílusok és hangulatok kapcsolódnak.

Goran Bregović vezetésével a zenekar világszerte ismertté vált, és koncertjeik mindig felejthetetlen élményt nyújtanak a közönség számára.

A rendezvény különlegességét az előzenekarok is erősítették

Štefan Štec, ruszin népdalénekes a Fajta zenekarral lépett színpadra.

A karizmatikus énekes egyedülálló hangjával bűvöletbe ejtette a közönséget. A szlovák–ukrán–lengyel határvidék hagyományos zenéjéből és a ruszin Habura faluban, valamint a kassai Furča lakótelepen eltöltött gyerekkorának emlékeiből táplálkoznak. A zenei életben 2018 óta aktív, ekkor jelent meg első albuma, és kezdett el koncertezni a FAJTA zenekarral.

A koncert további különlegessége Jánošík falujából érkezett. A terchovai rockcsapat, az Arzén, a folklór rockos feldolgozását hozták el a közönségnek, rendkívüli hangulatot teremtve.

A gondosan válogatott fellépők és a különleges látványvilág együtt biztosította az esemény színvonalát, amiért a közönség többszörös vastapssal fejezte ki háláját.

Az élményekkel teli estén a balkáni zene és a helyi kulturális értékek találkoztak.

HE/Felvidék.ma