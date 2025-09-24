Lédecen a győri bencésekkel ünnepeltek

A győri bencésekkel ünnepelte Lédec község magyar közössége a település első írásos említésének 950. évfordulóját szeptember 20-án.

A hagyományosan a Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport szervezésében és a község polgármestere, Laczika Erzsébet hathatós támogatása mellett megtartott kulturális esemény a jubileumi 950. évben az Egy este a Hajnalkerttel – Lédec 950 éve címen zajlott.

A jubileumi rendezvény keretében a helyi Mindenszentek templomban 16 órától ünnepi szentmisére került sor, melyet Lukáš Ložek lédeci plébános atya felkérésére Máthé Romuáld bencés szerzetes, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium kiérdemesült földrajz- és biológiatanára és hatszoros osztályfőnöke celebrált Ložek atya és Hegyi Péter pogrányi plébános tásrcelebrálásával.

Romuáld atya prédikációjában kiemelte:

„Győrből ellátni a Zoboraljára. A középkorban Pannonhalma ősi bencés monostora és a Zobor-hegy bencés monostora között élénk kapcsolat volt. Kicsit keletebbre Garamszentbenedek Géza királyunk által alapított bencés monostora őrizte a síkvidékről a hegyekbe, a Felső-Magyarországba vezető utat a Garamnál. Megszentelt tájon vagyunk. Istennek legyen hála, hogy 1100 esztendeje itt lehetünk, együtt a szlovák testvéreinkkel.“

A jubileumi rendezvény ünnepi műsorára a helyi kultúrházban 18 órától került sor. A győri Loyolai Szent Ignác bencés templom Collegium Musicum Jaurinense Régizene Együttese dr. Kelemen Áron bencés szerzetesatya, az egyházzene doktora, a kórus alapítója vezetésével lépett színpadra és adott egy kétrészes koncertet.

A bencés kórus után a Szent György Lovagrend Felvidéki Nagypriorátusa Zoboralji Apródjai vonultak színpadra a lédeci középkori haranggal, melynek háromszori megkondítása jelképesen kötötte össze Lédec korai évszázadait a jelen ünnepi pillanattal.

A rendezvényen tiszteletét tette és ünnepi beszédet mondott Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke is. Utána Laczika Erzsébet polgármester mondta el beszédét. A beszédek után az ünnepi kultúrműsor következett, melyben fellépett a Pósfa Zenekar, a Koloni Papatyka Hagyományőrző Gyermekcsoport, Konrád Viktor dudás és a Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport.

Fotó: Taufers foto&video

Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma