Home Képriport Lédecen a győri bencésekkel ünnepeltek
Képriport

Lédecen a győri bencésekkel ünnepeltek

Jancsó Badacs Károly
Jancsó Badacs Károly
(Fotó: Taufers foto&video)

A győri bencésekkel ünnepelte Lédec község magyar közössége a település első írásos említésének 950. évfordulóját szeptember 20-án.

A hagyományosan a Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport szervezésében és a község polgármestere, Laczika Erzsébet hathatós támogatása mellett megtartott kulturális esemény a jubileumi 950. évben az Egy este a Hajnalkerttel – Lédec 950 éve címen zajlott.

A jubileumi rendezvény keretében a helyi Mindenszentek templomban 16 órától ünnepi szentmisére került sor, melyet Lukáš Ložek lédeci plébános atya felkérésére Máthé Romuáld bencés szerzetes, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium kiérdemesült földrajz- és biológiatanára és hatszoros osztályfőnöke celebrált Ložek atya és Hegyi Péter pogrányi plébános tásrcelebrálásával.

Romuáld atya prédikációjában kiemelte:

„Győrből ellátni a Zoboraljára. A középkorban Pannonhalma ősi bencés monostora és a Zobor-hegy bencés monostora között élénk kapcsolat volt. Kicsit keletebbre Garamszentbenedek Géza királyunk által alapított bencés monostora őrizte a síkvidékről a hegyekbe, a Felső-Magyarországba vezető utat a Garamnál. Megszentelt tájon vagyunk. Istennek legyen hála, hogy 1100 esztendeje itt lehetünk, együtt a szlovák testvéreinkkel.“

A jubileumi rendezvény ünnepi műsorára a helyi kultúrházban 18 órától került sor. A győri Loyolai Szent Ignác bencés templom Collegium Musicum Jaurinense Régizene Együttese dr. Kelemen Áron bencés szerzetesatya, az egyházzene doktora, a kórus alapítója vezetésével lépett színpadra és adott egy kétrészes koncertet.

A bencés kórus után a Szent György Lovagrend Felvidéki Nagypriorátusa Zoboralji Apródjai vonultak színpadra a lédeci középkori haranggal, melynek háromszori megkondítása jelképesen kötötte össze Lédec korai évszázadait a jelen ünnepi pillanattal.

A rendezvényen tiszteletét tette és ünnepi beszédet mondott Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke is. Utána Laczika Erzsébet polgármester mondta el beszédét. A beszédek után az ünnepi kultúrműsor következett, melyben fellépett a Pósfa Zenekar, a Koloni Papatyka Hagyományőrző Gyermekcsoport, Konrád Viktor dudás és a Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport.

Fotó: Taufers foto&video

Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

1Úton a Remény évében a Felvidéken – Képes...

A Csemadok tisztújító közgyűlése képekben

Benedek László Emléknap és emléktábla-avatás Beretkén

Böjte Csaba atya és árvái Rimaszombatban jártak

Őszi elcsendesedő barangolás Pozba-Szentkúton

Barangolás a 43. Csallóközi Vásárban

Emlékünnepély Nemesradnóton képeken

Félszáz gyalogos zarándok indult Esterházy János boldoggá avatásáért

Az idei Esterházy János Zarándoknap képeken

Fajčík Éva misztikus kiállítása az ipolysági zsinagógában

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma