Anyanyelvi Piknik Várhosszúréten

Várhosszútéti Alapiskola szervezésében megvalósuló eseményre péntek folyamán került sor. Széplaki Erzsébet vezetésével a gyermekek az anyanyelv szépségeit játékosan, személyes élményeken keresztül fedezhették fel. Majd a foglalkozást a pedagógusok interaktív módszertani előadása követte A szövegértő képesség fejlesztésének módszerei alsó és felső tagozaton címmel.

A rendezvény bevezetőjében Nagy Werner Csilla az intézmény igazgatónője üdvözölte a jelenlévőket. „Külön öröm és büszkeség, hogy itt, egy apró faluban,egy kisiskola falai között olyan rangos eseménynek lehetünk részesei, amely a magyar nyelv és kultúra ünnepét hirdeti .Iskolánk, a Várhosszúréti Alapiskola, ugyan nem nagy létszámú, de annál nagyobb szívvel-lélekkel dolgozunk azon, hogy gyermekeinknek a tudás mellettközösséget, hagyományt és biztonságos otthont adjunk” – mondta.

Köszöntve az előadót, Széplaki Erzsébetet Magyartanár-díjas pedagógust, tankönyvszerzőt, szaktanácsadót, akinek munkáját generációk diákjai és pedagógusai őrzik szívükben. Könyvei és szakmai előadásai országszerte segítik a tanítókat és tanárokat abban, hogy a nyelvtanítás ne száraz szabályokból, hanem élvezetes tapasztalásokból álljon – fogalmazott.

Széplaki Erzsébet az előadás folyamán ismertette a tankönyveit és módszertani megközelítéseit.

Az előadás célja volt, hogy a tanároknak módszertani ötleteket adjon, és konkrét segédanyagokat nyújtson a nyelvi készségek (különösen szövegértés és szövegalkotás) fejlesztéséhez.

Bemutatta, hogy hogyan lehet a diákokat abban segíteni, hogy jobban megértsenek különféle típusú szövegeket. Mint mondta, fontos az összefüggések felismerése, értelmezése.

A szövegek témáinak a választását hangsúlyozta, hogy közel álljanak a tanulók érdeklődéséhez. A tankönyvekben és munkafüzetekben fényképek, ábrák, rajzok segítik a megértést, de egyben esztétikai nevelést is szolgálnak. Az előadás keretében segédanyagokat nyújtott, és módszertani ötleteket vázolt fel.

Délután pedig a magyar nyelv páratlan népi humorát dr. Balázs Géza a magyar nyelvtudomány meghatározó alakja, nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár, az ELTE és a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, számos könyv és tanulmány szerzője szemléltette. Sokak számára ismert rádiós és televíziós műsoraiból, amelyekben mindig azt bizonyította, hogy a nyelv élő, színes és mindannyiunk öröksége.

Az előadása is ezt a szellemiséget tükrözte.

„A humor az egy, nyelvből, kultúrából fakadó, lehetőség arra, hogy bizonyos dolgokat ne vegyünk túl komolyan. A humornak van szerepe a kapcsolatteremtésben, a konfliktus kerülésben”

– hangzott el.

Beszélt a „hungaro pesszimizmusról” a magyar ember borúlátó gondolkodásáról. Előadása folyamán bemutatta a humor szépségét, a benne rejlő nyelvi jelenségeket, tréfákat, anekdotákat.

Az esemény a Csemadok alapszervezetével közös szervezésben, Várhosszúrét község önkormányzatának, valamint a Gömöri Kézművesek Társulásának támogatásával valósult meg.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma