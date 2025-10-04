Home Ajánló Csáky Pál: A másik én
Csáky Pál: A másik én

Megjelent Csáky Pál novelláskötete A másik én címmel. A kötet kiadója a Vámbéry Polgári Társulás.

Csáky Pál könyve több kellemes meglepetést is tartalmaz. Először is visszaigazolja a szerző írói vénájának figyelemre méltó színvonalát: több témában szólal meg, jó irodalmi színvonalon.

A szerző három részre bontja a kötetet. Csákynak egyébként figyelemre méltó érzéke van a történetek drámai voltának kiélezésére, s ezt nemcsak színpadi alkotásaiban, de novelláiban is szerencsésen tudja alkalmazni.

Az első rész irodalmi szempontból a legértékesebb, klasszikus elbeszéléseket tartalmaz. A kötet második része tényirodalomba hajló módon dolgoz fel egy fontos korszakot, a harmadik rész pedig humoros írásokat tartalmaz.

A szerző volt politikus, de ebben a kötetben a politikáról egy mondat sem hangzik el.

Megrendelhető ITT. 

