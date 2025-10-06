Simon – Júda vásár kezdődik Párkányban

Október 9-12. között rendezi meg Párkány a hagyományos Simon-Júda napi vásárt, amit országos viszonylatban az egyik legnagyobb szabadtéri vásárként tartanak számon és egyike a város legkiemelkedőbb kulturális és társadalmi eseményeinek.

Október második hétvégéjén újra benépesül Párkány városközpontja. Idén 477. alkalommal kerül megrendezésre a hagyományos Simon–Júda napi vásár.

A négynapos esemény Párkány legnagyobb kulturális és közösségi rendezvénye. Az érdeklődés ezúttal is kiemelkedő: az árusok nemcsak Szlovákia különböző régióiból, hanem Magyarországról, Csehországból, Lengyelországból és Romániából is érkeznek.

A standhelyek többsége már augusztus végére gazdára talált. A vásár elrendezése az előző évek gyakorlatát követi: a kézművesek a sétálóutcán és a városháza előtti téren kapnak helyet, míg a gasztronómiai kínálat a körforgalom környékén várja az érdeklődőket. A Szent István utca idén újabb árusokkal bővül.

Bővülnek a parkolási lehetőségek is. A Sobieski utcai és a Nánai úti ideiglenes parkolókon kívül szombaton, október 11-én az ipari park előtti parkoló is a látogatók rendelkezésére áll. Szombaton menetrend szerint közlekedő ingyenes ingajáratot indítunk az ipari park és a belváros között, ezzel is megkönnyítve a közlekedést. A városháza előtti gyalogátkelőnél – csakúgy, mint tavaly – ismét jelzőlámpás forgalomirányítás segíti a biztonságos áthaladást.

A vásári hangulat elengedhetetlen részei a kulturális programok is. Az előadók a városközpontban felállított színpadon lépnek fel.

A vásári héten forgalomkorlátozásokkal, valamint a forgalmi rend és a tömegközlekedés menetrendjének ideiglenes módosításával is számolni kell. A városközpontot október 8-án (szerdán) 0:00 órától zárják le és október 13-án (hétfőn) 24:00 órakor nyitják meg újra. A Mária Valéria hídon forgalomtorlódásra lehet számítani.

Az aktuális közlekedési információk és részletek hamarosan elérhetők lesznek a www.sturovo.sk honlapon. Párkány város szeretettel várja a látogatókat!

