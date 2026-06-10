Ahol kinyílik Alice Csodaországának kapuja

Június 5-től Alice Csodaországának birodalma nyílik meg az Ipolysági Városi Könyvtár látogatói előtt. Az intézmény emeletén berendezett szabadulószoba várja a kalandra éhes olvasókat.

Mint a könyvtár közösségi oldalán olvasható: „Gyűjtsétek össze a csapatokat, zárjátok magatokra az ajtót, oldjátok meg a rejtvényeket, nevessetek sokat. Majd a kaland után egy kis kávészünetre is megállhattok nálunk.”

A négy állomásból álló szabadulószoba Lewis Carrol világhíres mesekönyvének témájára épül.

Az egyes állomásokon a mese egy-egy jellegzetes színtere elevenedik meg. A kalandoroknak mesebeli tájon barangolva kell megoldani a feladatokat.

Minden egyes állomáson a meséhez kapcsolódó logikai rejtvényt kell megfejteni. A mese ismerete előnyt jelent a szabadulásban, azonban ennek hiánya sem akadályozza meg a megfelelő kulcs megtalálását. A négy állomás rejtvényeinek megfejtése a kalandvágyókat eljuttatja a Csodaországból kivezető kapu kulcsához.

A szabadulószobából akár húsz-harminc perc alatt meglelhető a biztos kiút.

A Felvidék.ma a hét elején kitapasztalta a szabadulószobát, fél óra alatt simán megoldhatóak a feladványok.

Mint a városi könyvtár munkatársai elmondták: az irodalmi szöveghez idomuló szabadulószoba a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtárból érkezett két hónapra Ipolyságra. A különleges attrakció már a június 4-én aláírt együttműködési megállapodás részeként került az Ipoly menti városba.

Vitéz Katalin, a balassagyarmati könyvtár vezetője portálunknak a szabadulószobával kapcsolatban elmondta: a könyvtár kreatív munkatársai készítették el az egyes állomások díszletét, eszközeit, a feladványokat is maguk fogalmazták meg. Balassagyarmaton nagy népszerűségnek örvendett. Ott már a harmadik ilyen feladatmegoldós szabadulószobát rendezték be.

Ipolyságon június 5-től érhető el a szabadulószoba. Amint Pleva Beáta, az intézmény vezetője elmondta,

3-5-fős csapatokat várnak 15 éves kortól 99 éves korig. A szabadulószoba magyar nyelven érhető el.

Az érdeklődőknek előre kell jelentkezniük a 036 741 0940 számon, vagy a kniznica@sahy.sk e-mail címen.

Június első hetében már iskolai csoportok jelentkeztek be, de várják a kisebb baráti, családi csapatokat is, a kaland mellett remek lehetőséget teremtve a szórakozásra, csapattá kovácsolásra. Pici feszültség mellett sok humor vár a szabadulószoba résztvevőire.

Az Ipolysági Városi Könyvtár július 31-ig várja az Alice Csodaországából szabadulni vágyó kedves érdeklődőket. További információk ITT érhetők el.

Pásztor Péter/Felvidék.ma