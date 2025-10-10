Home Egyéb A hétvégén a Rákóczi Tábor a nemzetközi utánpótlás birkózósport központja lesz
Egyéb

A hétvégén a Rákóczi Tábor a nemzetközi utánpótlás birkózósport központja lesz

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózószakosztálya október 11-én, szombaton nagyszabású nemzetközi sporteseményt rendez.

A rendezvény célja, hogy

a Visegrádi Négyek – Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország – utánpótláskorú birkózó tehetségei (6–13 évesek) összemérhessék tudásukat.

Az esemény helyszíne a sátoraljaújhelyi Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont – Halzl József Sportcsarnok lesz. A rendezvény többek között a Rákóczi Szövetség támogatásával és védnökségével valósulhat meg.

A „V4-ek” Nemzetközi Szabadfogású Birkózóverseny és Gyermekgála, valamint a Kelet-Magyarország Régiós Kupa egy időben, egy helyszínen kerül megrendezésre, több mint 300 versenyző részvételével.

Az esemény rangját tovább emeli, hogy Erdélyből is érkeznek sportolók. Összesen közel 50 város és csapat képviseletében lépnek szőnyegre a fiatalok, köztük Miskolc (DVTK), Orosháza, Kecskemét, Kassa, Brno, Prága, Krakkó, Székelyudvarhely és Korond településekről.

Rákóczi Szövetség/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az örmények legyőzése kulcsfontosságú a magyar válogatott számára

Sorsdöntő mérkőzések várnak a válogatottra – mindent eldönthetnek...

A Kassai Nemzetközi Békemaraton és az olimpiai eszme

Női vízilabda-Eb: a spanyolokkal és a házigazdával került...

Nemzetközi konferencia az Orosz Világról, a „Russzkij Mir”-ről...

A Dalia Próba Gömörpéterfalán

A Mária Valéria Hídfutás a mozgás és az...

Ipoly Kupa ötvenegyedszer a sport és az összetartozás...

Nemzetközi sakkversenyek Bátorkeszin

Európa-liga – Glasgow-ban csapnak össze a Ferencváros ellenfelei

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma