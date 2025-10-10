A hétvégén a Rákóczi Tábor a nemzetközi utánpótlás birkózósport központja lesz

A Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózószakosztálya október 11-én, szombaton nagyszabású nemzetközi sporteseményt rendez.

A rendezvény célja, hogy

a Visegrádi Négyek – Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország – utánpótláskorú birkózó tehetségei (6–13 évesek) összemérhessék tudásukat.

Az esemény helyszíne a sátoraljaújhelyi Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont – Halzl József Sportcsarnok lesz. A rendezvény többek között a Rákóczi Szövetség támogatásával és védnökségével valósulhat meg.

A „V4-ek” Nemzetközi Szabadfogású Birkózóverseny és Gyermekgála, valamint a Kelet-Magyarország Régiós Kupa egy időben, egy helyszínen kerül megrendezésre, több mint 300 versenyző részvételével.

Az esemény rangját tovább emeli, hogy Erdélyből is érkeznek sportolók. Összesen közel 50 város és csapat képviseletében lépnek szőnyegre a fiatalok, köztük Miskolc (DVTK), Orosháza, Kecskemét, Kassa, Brno, Prága, Krakkó, Székelyudvarhely és Korond településekről.

Rákóczi Szövetség/Felvidék.ma