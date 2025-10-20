Zelenszkij is szeretne Budapestre jönni

Miután mindenki Budapesten lesz, aki csak számít, logikus, hogy Zelenszkij is bejelentkezett jó szokása szerint. Előtte azonban még – csak hogy jelezze, mennyire komoly részéről a béke iránti vágy – a Hamaszhoz hasonlította Trump tárgyalópartnerét és kijelentette, Putyin nem fog győzni!

Zelenszkij az NBC News Meet the Press című műsorában jelentette ki, hogy kész Budapestre utazni, ahol Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkoznak majd, hogy megvitassák a béke lehetőségét.

Hogy biztosítsa magának a foglalót, gyorsan hozzátette: Putyin egy terrorista, valami hasonló, mint a Hamász, csak erősebb.

És Trumpnak szerinte még nagyobb nyomást kellene gyakorolnia rá, mint amit a Hamászra gyakorolt. Így vagy úgy, de „Ukrajna nem fogja elveszíteni ezt a háborút, és Putyin sem fogja megnyerni” – mondta az ukrán elnök a műsorban.

Talán már fel sem tűnik senkinek: egy büdös szót sem szól békéről, további emberéletek kioltásának elkerüléséről. Mindössze győzelemről és vereségről. Mi nem veszítünk – te pedig nem nyerhetsz, és ezt a legutolsó ukránig garantálhatom.

Nagyjából ennyi az ajánlata, amivel a béketárgyalásra érkezne Budapestre ez a kis gnóm. De ha Magyarország komolyan veszi a békét – márpedig lényegében egyedüli országként állt ki a kezdettől fogva következetesen emellett, nem véletlen hát a helyszín –, nos, akkor

helyet kéne biztosítania az ukrán elnöknek is ezen a béketárgyaláson.

A hangsúly ugyanis továbbra is a tárgyaláson, a párbeszéden van és legyen – ne pedig a fegyvereken! Az előszobában, ahol a biodíszleteket tárolják, míg a nagyok odabent megvitatják a világ dolgait, úgysem lesz egyedül, vélhetően csatlakoznak az EU nagyjai is, kiegészülve a NATO „megnyerő mosolyú” főtitkárával…

Akárhogy is: legyen már béke, mert közeleg a tél…!

Szűcs Dániel/Felvidék.ma