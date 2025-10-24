Asztalitenisz- és sakkverseny a nemzeti összetartozás jegyében

A Kárpátia Sport Polgári Társulás, valamint a komáromszentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda sokéves gyümölcsöző kapcsolatának eredményeként Pallag György, az egyesület elnöke és RNDr. Bukovszky János, az iskola igazgatója megegyezett, hogy a Kossányi József Napok keretén belül újra megrendezi a már hagyománnyá vált asztalitenisz- és sakkversenyeket. Az esemény rendezéséből kivette a részét a Jövő Gyermeke Polgári Társulás, a Felvidéki Értékőrzők egyesület és a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont is.

Már hagyományosan Észak-Komáromban, a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont dísztermében rendeztük meg a 20. alkalommal kiírt Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság sakkversenyét alap- és középiskolások részére. Az eseményre 15 alapiskola 58 diákot, valamint 6 középiskola 13 diákot nevezett. Számunkra külön öröm, hogy magyarországi iskolák is neveztek az eseményre. A FIDE szabályai szerint lebonyolított hétfordulós rapid versenyt Molnár Ernő és Balogh Péter versenybírók irányították. A verseny fővédnöke dr. Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke volt.

Az ünnepélyes megnyitón a verseny háziasszonya, Mihacs Szilvia üdvözölte a vendégeket. A megnyitó kulturális részében előbb Nagy Ferenc szavalta el Ady Endre Az értől az óceánig című versét, majd a Marianum diákja, Kocur Anna Mészöly Miklós Hét torony kedvence című írását mondta el. Vendégeink közül a fiatal sakkozókat többek között köszöntötte Juhász Tímea, az intézmény igazgatóhelyettese, Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára és Keszegh Béla, Komárom város polgármestere.

Az ünnepélyes megnyitó befejezése előtt Lépes Lóránt, a Mária Rádió igazgatója áldását adta versenyünkre és a versenyzőkre. Pallag György, a Kárpátia Sport Polgári Társulás elnöke ismertette a versenyzőkkel a szabályokat, majd az ünnepi megnyitó végén elénekeltük nemzeti imánkat, a Himnuszt. A verseny szervezésében részt vettek egyesületünk tagjai, Szénássy Zoltán, Matusek Roland, Matusek Dibusz Kinga, Barta Ildikó és Pivoda Katalin.

Sakk Végeredmény

Alapiskola alsó tagozat

lányok 1. Komjáthy Dorka Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó

Fiúk 1. Czibor Zalán Magyar Tannyelvű Alapiskola Marcelháza

Baranyai Szilárd Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer Szegi Gusztáv Bendegúz Magyar Tannyelvű Alapiskola Kisújfalu

Alapiskola Felső tagozat

lányok 1. Cséplő Zsófia Kováts József Alapiskola Bátorkeszi

Csákvári Noémi Katona Mihály Alapiskola Búcs Potócki Regina Magyar Tannyelvű Alapiskola Zselíz

Fiúk 1. Klenkó Dávid Kováts József Alapiskola Bátorkeszi

Boros Dávid Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer Kis Arnold Kováts József Alapiskola Bátorkeszi

Középiskola

lányok 1. Varga Réka Építőipari Szakközépiskola Ógyalla

Kozák Viktória Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola, Kereskedelmi Akadémia Érsekújvár

Himpán Terézia Selye János Gimnázium Észak-Komárom

Fiúk 1. Méhes Mátyás Béla Selye János Gimnázium Észak-Komárom

Palugyai Bence Selye János Gimnázium Észak-Komárom Molnár Gergő Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola, Kereskedelmi Akadémia Érsekújvár

Az asztalitenisz-verseny Komáromszentpéteren, az iskola tornatermében zajlott. Bukovszky János, az iskola igazgatója, mint főszervező és főbíró elmondta, hogy a versenyen 14 alapiskola 54 diákja mérette meg tudását. Hasonlóan a sakkversenyhez, Magyarországról is érkeztek diákok.

Az asztalitenisz-versenyt megtisztelte jelenlétével Csikós Zsóka világ- és Európa-bajnok magyar kajakozónő és edzője, Tóth Petra. Ezúton is köszönjük Dudás Gabikának, a Kossányi József Alapiskola és Óvoda növendékének a találkozó megszervezését.

A versenyt szervező Kossányi József Alapiskola és Óvoda, a Kárpátia Sport Polgári Társulás és a Jövő Gyermeke Polgári Társulás nevében mindenkinek köszönjük a részvételt a győzteseknek pedig gratulálunk!

Asztalitenisz végeredmény

lányok 1. Kárpáti Tamara Kossányi József Alapiskola és Óvoda Komáromszentpéter

Nyustyin Dóra Zselízi Magyar Tannyelvű Alapiskola Sarkadi Anna Bolai Általános Iskola – Magyarország Zsigó Zora Bolai Általános Iskola – Magyarország

Fiúk 1. Tóth Olivér Bolai Általános Iskola – Magyarország

Nyustyin Dominik Zselízi Magyar Tannyelvű Alapiskola Balázs Štefan Ady Endre Alapiskola Párkány Csápai Adrián Lakszakállasi Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fotók forrása: Rákos Ferenc Csaba, Mihacs Szilvia, Bukovszky János

PGY/Felvidék.ma