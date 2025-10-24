Asztalitenisz- és sakkverseny a nemzeti összetartozás jegyében

A Kárpátia Sport Polgári Társulás, valamint a komáromszentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda sokéves gyümölcsöző kapcsolatának eredményeként Pallag György, az egyesület elnöke és RNDr. Bukovszky János, az iskola igazgatója megegyezett, hogy a Kossányi József Napok keretén belül újra megrendezi a már hagyománnyá vált asztalitenisz- és sakkversenyeket. Az esemény rendezéséből kivette a részét a Jövő Gyermeke Polgári Társulás, a Felvidéki Értékőrzők egyesület és a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont is.
Már hagyományosan Észak-Komáromban, a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont dísztermében rendeztük meg a 20. alkalommal kiírt Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság sakkversenyét alap- és középiskolások részére. Az eseményre 15 alapiskola 58 diákot, valamint 6 középiskola 13 diákot nevezett. Számunkra külön öröm, hogy magyarországi iskolák is neveztek az eseményre. A FIDE szabályai szerint lebonyolított hétfordulós rapid versenyt Molnár Ernő és Balogh Péter versenybírók irányították. A verseny fővédnöke dr. Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke volt.
Az ünnepélyes megnyitón a verseny háziasszonya, Mihacs Szilvia üdvözölte a vendégeket. A megnyitó kulturális részében előbb Nagy Ferenc szavalta el Ady Endre Az értől az óceánig című versét, majd a Marianum diákja, Kocur Anna Mészöly Miklós Hét torony kedvence című írását mondta el. Vendégeink közül a fiatal sakkozókat többek között köszöntötte Juhász Tímea, az intézmény igazgatóhelyettese, Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára és Keszegh Béla, Komárom város polgármestere.
Az ünnepélyes megnyitó befejezése előtt Lépes Lóránt, a Mária Rádió igazgatója áldását adta versenyünkre és a versenyzőkre. Pallag György, a Kárpátia Sport Polgári Társulás elnöke ismertette a versenyzőkkel a szabályokat, majd az ünnepi megnyitó végén elénekeltük nemzeti imánkat, a Himnuszt. A verseny szervezésében részt vettek egyesületünk tagjai, Szénássy Zoltán, Matusek Roland, Matusek Dibusz Kinga, Barta Ildikó és Pivoda Katalin.
Sakk Végeredmény
Alapiskola alsó tagozat
lányok 1. Komjáthy Dorka Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó
Fiúk 1. Czibor Zalán Magyar Tannyelvű Alapiskola Marcelháza
- Baranyai Szilárd Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer
- Szegi Gusztáv Bendegúz Magyar Tannyelvű Alapiskola Kisújfalu
Alapiskola Felső tagozat
lányok 1. Cséplő Zsófia Kováts József Alapiskola Bátorkeszi
- Csákvári Noémi Katona Mihály Alapiskola Búcs
- Potócki Regina Magyar Tannyelvű Alapiskola Zselíz
Fiúk 1. Klenkó Dávid Kováts József Alapiskola Bátorkeszi
- Boros Dávid Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer
- Kis Arnold Kováts József Alapiskola Bátorkeszi
Középiskola
lányok 1. Varga Réka Építőipari Szakközépiskola Ógyalla
- Kozák Viktória Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola, Kereskedelmi Akadémia Érsekújvár
- Himpán Terézia Selye János Gimnázium Észak-Komárom
Fiúk 1. Méhes Mátyás Béla Selye János Gimnázium Észak-Komárom
- Palugyai Bence Selye János Gimnázium Észak-Komárom
- Molnár Gergő Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola, Kereskedelmi Akadémia Érsekújvár
Az asztalitenisz-verseny Komáromszentpéteren, az iskola tornatermében zajlott. Bukovszky János, az iskola igazgatója, mint főszervező és főbíró elmondta, hogy a versenyen 14 alapiskola 54 diákja mérette meg tudását. Hasonlóan a sakkversenyhez, Magyarországról is érkeztek diákok.
Az asztalitenisz-versenyt megtisztelte jelenlétével Csikós Zsóka világ- és Európa-bajnok magyar kajakozónő és edzője, Tóth Petra. Ezúton is köszönjük Dudás Gabikának, a Kossányi József Alapiskola és Óvoda növendékének a találkozó megszervezését.
A versenyt szervező Kossányi József Alapiskola és Óvoda, a Kárpátia Sport Polgári Társulás és a Jövő Gyermeke Polgári Társulás nevében mindenkinek köszönjük a részvételt a győzteseknek pedig gratulálunk!
Asztalitenisz végeredmény
lányok 1. Kárpáti Tamara Kossányi József Alapiskola és Óvoda Komáromszentpéter
- Nyustyin Dóra Zselízi Magyar Tannyelvű Alapiskola
- Sarkadi Anna Bolai Általános Iskola – Magyarország
- Zsigó Zora Bolai Általános Iskola – Magyarország
Fiúk 1. Tóth Olivér Bolai Általános Iskola – Magyarország
- Nyustyin Dominik Zselízi Magyar Tannyelvű Alapiskola
- Balázs Štefan Ady Endre Alapiskola Párkány
- Csápai Adrián Lakszakállasi Magyar Tannyelvű Alapiskola
Fotók forrása: Rákos Ferenc Csaba, Mihacs Szilvia, Bukovszky János
PGY/Felvidék.ma