Danko szerint a kormányfőnek nem kellett volna támogatnia a szankciós csomagot

Andrej Danko (Fotó: SITA)

Robert Fico (Smer-SD) kormányfőnek nem kellett volna támogatnia az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot – jelentette ki Andrej Danko, az SNS elnöke. Ismételten bírálta a kormányfőt, amiért támogatta az Európai Unió szankciós csomagját.

„Határozottan kijelenthetem, hogy az SNS mindig fel fogja szólítani a kormányfőt, hogy az olyan helyzetekben, mint tegnap is, ne támogassa az Oroszország elleni szankciós intézkedéseket” – tette hozzá.

„Az SNS nevében kijelenthetem, hogy mi nem akarunk itt sem orosz, sem amerikai tankokat, minket Szlovákia érdekel. Sem az oroszok, sem az amerikaiak nem fognak gondoskodni a szlovákokról.

Magunkon kell segíteni, mert beskatulyáztak minket abba a csoportba, mintha mi is újra internacionális segítségnyújtást akarnánk. Visszatérünk a diktatúra korába – de ma a nyugati országok diktálnak nekünk” – tette hozzá az SNS elnöke.

TASR/Felvidék.ma

