Az SZMISZ tiltakozik Machala kijelentései ellen – levélben szólítják fel a kulturális tárcát

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: Facebook)

Magyar kétnyelvű táblák veszélyeztetik a sofőrök biztonságát és a magyarizáció eszközeinek számítanak ?

Így hergelt Lukáš Machala az SNS által vezetett kulturális minisztérium főtitkára péntek esti Facebook kirohanásában a magyar nyelvű feliratok ellen.

Tiltakozunk a Ján Slota időket visszaidéző kijelentések és hangulatkeltés ellen. A
Szlovákiai Magyar Ifjúsági Szövetség (SZMISZ) hivatalos levél útján is felszólítja a szlovák kulturális minisztériumot, hogy állítsa le ezeket, tartsa be az európai kisebbségi jogminimumot és a 417/2021 Z. z. törvénymódosítást a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról, ahol a 4§ 3 bekezdése kifejezetten megengedi, hogy információs/irányjelző közúti táblákon a célként megjelölt településnevek az államnyelv mellett a kisebbség nyelvén is szerepeljenek az érintett településeken.

Fotó: Képernyőfelvétel/Lukáš Machala Facebook-oldala

Egyúttal minden illetékest felszólítunk, hogy ez a kínosan elhúzódó táblacserék tempója felgyorsuljon, még mielőtt valaki magyar parlamenti képviselet hiányában megváltoztatja a törvényt. Szerintünk Horony Ákos egyáltalán nem lép túl a hatáskörén.

Felháborítónak tartjuk, hogy nem formális módon gyakorol nyomást a kulturális minisztérium második embere, hogy a megyei intézmények önkormányzatok saját jogkörű döntéseit konzultálják az államigazgatás központi szerveivel. Főleg, ha L. Machala-féle értékrendben gondolkodnak.

A Szlovák Kulturális Minisztériumhoz intézett levél ITT olvasható.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

