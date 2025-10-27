Tigra ösztöndíjprogram ötödször is a Selye János Gimnáziumban

A Selye János Gimnáziumban az 2025/2026-os tanévben ötödször került sor a Tigra ösztöndíjak odaítélésére. Ismét 10 diák részesülhetett ösztöndíjban, melynek keretében a megítélt támogatás mértéke diákonként átlagosan 1000 euró.

A teljes összeget a budapesti székhelyű Tigra Kft. ajánlotta fel a gimnázium számára, az ösztöndíjak folyósításban a Király püspök Alapítvány nyújt segítséget a gimnázium számára. A tanulók pályázatai az elmúlt tanévben elért eredményeiken alapultak, az előző évekhez hasonlóan idén is kellett mellékelniük motivációs leveleket – ezúttal három témában is:

1. 2035-ben emberek vagy gépek fognak oktatni?

2. Képzeld el, hogy 10 év múlva az emberiség energiaellátási zavarok miatt elveszíti az AI-hozzáférést, feladatod, hogy készíts tervet, az addigra nagy mértékben AI-függő társadalom önálló gondolkodásra való visszanevelésére.

3. Mire kell a következő 10 évben figyelnünk ahhoz, hogy megőrizzük az egyensúlyt az emberi és mesterséges intelligencia gondolkodása között.

A tanulók pályázatait a cég budapesti székhelyén értékelték ki, és szintén a Tigra Kft. vezetősége készítette el a támogatott tanulók listáját is. Az idei tanévben pályázati anyagaik kiértékelése után az alábbi tanulók részesülnek az ösztöndíjban: Bara Boglárka (II.A), Szighart Anna (II.A), Péter Tamás (II.A), Radošická Emma (II.A), Rasztgyörgy Jázmin (III.A), Szabó András (III.A), Hriňa Adrián (IV.A), Poló Zsófia (IV.A), Simonics Mátyás (VIII.N), Ďurčovič Ádám (VIII.N).

A díjak szimbolikus átadására november elején került sor az iskolában. Andruskó Imre igazgató gratulált a tanév díjazottjainak, és megemlítette, hogy az ötödik ciklus egyúttal már azt is jelenti, hogy a Tigra Kft. vezetése az elmúlt években már 50 ezer eurót adott az iskola diákjainak.

A támogatott tanulók számára is élményt jelenthet egy sokmilliárdos forgalmat lebonyolító vállalat tevékenységének részévé válni, hiszen a továbbiakban a mostani években kialakult támogatási kapcsolat kinőheti magát akár komolyabb munkakapcsolattá is.

Az idei tanévtől változik a díjak kiosztásának módszere: A teljes összeg felét 5 hónap alatt egyenlő arányban kapják meg a díjazottak, a másik fele pedig a tanév során elért eredmények arányában kerül szétosztásra a 10 tanuló között.

A Selye János Gimnázium ezúton is köszöni egykori diákja, Barsi László aktív hozzájárulását, aki a Tigra Kft. szakmai vezetőjeként évekkel ezelőtt kezdeményezte az ösztöndíjprogram megvalósulását, valamint szintén köszönjük Patterman Renáta HR-vezető közreműködését, aki a két intézmény közötti napi kapcsolat folytonosságát is biztosítja.

Fonód Tibor igazgatóhelyettes, a program koordinátora