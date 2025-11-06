Fico szerint a V4-es együttműködés fontos feltétele Szlovákia fejlődésének

A V4-országok közötti együttműködés kulcsfontosságú feltétele Szlovákia sikeres fejlődésének az európai térségben – fogalmazott a közösségi médiában Robert Fico miniszterelnök (Smer-SD) annak kapcsán, hogy szerdán találkozott Karol Nawrocki lengyel államfővel.

„Egymás érdekeinek és álláspontjának tiszteletben tartása a jó és konstruktív kapcsolatok elengedhetetlen feltétele nemcsak Szlovákia és Lengyelország, hanem általában az országok között. Ha nem értünk egyet valamiben, akkor is tiszteletben tartjuk egymást, de összefogunk egyes kérdésekben, hogy erősebbek és sikeresebbek legyünk a nemzeti érdekek érvényesítése terén” – fogalmazott Fico.

Nawrocki első hivatalos útja államfőként Szlovákiába vezetett a V4 országai közül. Szerdán találkozott Peter Pellegrini köztársasági elnökkel, tárgyalt Richard Raši (Hlas-SD) házelnökével és Robert Fico miniszterelnökkel.

TASR/Felvidék.ma