Halzl József Emlékkonferencia és Díjátadó 2025-ben képeken

Örökös, tiszteletbeli elnökére emlékezett a Rákóczi Szövetség 2025. november 8-án, szombaton a Halzl József Emlékkonferencia és Díjátadó keretében, amelyet összekötöttek a Rákóczi Szövetség vadonatúj négycsillagos wellness-szállodája, a Hotel Princeps ünnepélyes átadásával.

A Rákóczi Szövetség Alapítványa a Halzl József-díjat idén Csányi Sándornak, az OTP Bank Nyrt. elnökének ítélte oda a Rákóczi Szövetség ügyének elkötelezett támogatásáért. Köszöntőt mondott Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke. A díjazottat méltatta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, az eseményen beszédet mondott Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Jelen volt Őry Péter, a Rákóczi Szövetség Alapítványának elnöke, valamint Halzl József özvegye, Vathy Magdolna, akik Csáky Csongorral közreműködtek a díj átadásában. A rendezvény háziasszonya Horváth Ágnes műsorvezető volt. Zongorán közreműködött Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész és a kárpátaljai ráti Szent Mihály Gyermekotthon lakói Ivaskovics József vezetésével.

A program keretében megnyílt a Hotel Princeps szálloda is, amelyet Gérési Róbert, a Szlovákiai Református Egyház püspöke és Kémenes Lóránt nagyernyei római katolikus lelkipásztor áldott meg. A számos vendég közt volt és részt vett az ünnepélyes szalagátvágáson Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke. Közreműködtek a székelyudvarhelyi Boróka néptáncegyüttes és a Bürkös zenekar, valamint a kisvárdai Rákóczi-hagyományőrzők.

Délután a szakmai konferencia a fiatalok helyzetéről, lehetőségeiről és a jövő kihívásairól szólt – méltó módon ápolva Halzl József örökségét, aki életét a nemzeti összetartozás és a magyar fiatalok támogatásának szentelte. A kerekasztal-beszélgetésen a Felvidéket Heringes Walter, a Magyar Ifjúsági Konferencia felvidéki küldötte képviselte. A bevezető előadást Panyi Miklós, miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár, a záró értékelést Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke mondta.

Rákóczi Szövetség felvételei

HE/Felvidék.ma