Kaliňák kiállt a belügyminiszter mellett, a bíróság döntését igazságtalannak tartja

Robert Kaliňák védelmi miniszter kiáll Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter mellett a miniszter és a Čurilla-nyomozócsoport közötti perben született ítélet kapcsán. A döntést igazságtalannak tartja, a törvény megváltoztatását sem zárta ki. Szerinte a törvénynek garantálnia kell, hogy a per résztvevői értesüljenek a perről. A védelmi miniszter ezt a szerdai kormányülés után jelentette ki.

„Attól, hogy valaki szándékosan nem vesz át egy levelet, még tud róla, hogy levelet kapott” – jelentette ki a miniszter azzal, hogy különbség van azon esetek között, ha valaki nem vesz át egy hivatalos levelet és ha valaki nem ellenőrzi az elektronikus postaládáját. „Ez az eset rávilágított erre a problémára” – tette hozzá.

Ha bizonyítható, hogy a per résztvevője tudott az idézésről, Kaliňák szerint a bíróságnak úgy kell eljárnia, mint eddig, tehát ítéletet hozni az érintett távollétében.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter pert vesztett a Čurilla-nyomozócsoport tagjaival szemben.

Bocsánatot kell kérnie, amiért a jogerősen elítélt Mikuláš Černákhoz hasonlította őket, továbbá összesen 90 ezer euró kártérítést kell fizetnie a hat rendőrnek. Emellett meg kell térítenie a perköltségeket és késedelmi kamatot kell fizetnie.

Erről Peter Kubina, a rendőrök ügyvédje tájékoztatott kedden (november 11.) a közösségi hálón.

Szerinte Šutaj Eštok nem reagált az elektronikus bírósági értesítésekre, így fellebbezés nélkül vesztette el a pert.

Mint Kubina hozzátette, a végrehajtó már lefoglalta a kártérítéshez szükséges összeget a miniszter számláján. Šutaj Eštok a közösségi hálón kiállt a kijelentései mellett.

Munkaköri leterheltsége miatt a Slovensko.sk oldalon lévő elektronikus postaládáját gyakorlatilag nem használja, a bíróságot pedig szerinte egyáltalán nem érdekelték az érvei. Felrótta továbbá a bírónak, hogy nem próbálta meg más módon értesíteni.

