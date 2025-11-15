A Hlas párt meggyengülése jelentős lesz, állítja a politológus

Robert Fico (Smer-SD) benyújtotta Peter Pellegrini államfőnek Peter Kmec (Hlas-SD) uniós helyreállítási tervért és a tudásalapú gazdaság fejlesztéséért felelős miniszterelnök-helyettes visszahívásáról szóló javaslatát. Peter Kmec még péntek este benyújtotta a lemondását.

A szlovák kormányfő a közösségi hálón tájékoztatott.

„Nem engedem, hogy kétségek alakuljanak ki a kormány közpénzzel való gazdálkodásáról” – jelentette ki Fico.

Pénteken, november 14-én több ellenzéki párt is arról tájékoztatott, hogy büntetőfeljelentést tesz Peter Kmec hivatalának innovációs pályázati kiírásai kapcsán.

A Progresívne Slovensko (PS) hivatali jogkörrel való visszaélés, vesztegetés elfogadása és ismeretlen tettes vagy tettesek általi vesztegetés miatt tesz büntetőfeljelentést.

Alena Sabelová, az uniós helyreállítási tervért és a tudásalapú gazdaság fejlesztéséért felelős államtitkár pénteken az újságíróknak azt nyilatkozta, a pályázati kiírások kapcsán belső ellenőrzés indul, a következő lépésekről még nem született döntés. Megerősítette, hogy a cégekkel kötött szerződéseket felfüggesztették.

Sabelová ismételten elutasította az átláthatatlanság miatt érkező kritikákat.

Peter Kmec lemondott

A helyreállítási tervért és a tudásalapú gazdaságért felelős miniszterelnök-helyettes, Peter Kmec (Hlas-SD) benyújtotta lemondását, amelyet a Hlas-SD párt elnöke, Matúš Šutaj Eštok elfogadott.

A lemondásról tehát már megszületett a döntés, és azt szombaton (november 15-én) sajtótájékoztatón hozták volna nyilvánosságra. Erre reagálva közölte a Hlas-SD elnöke péntek este a közösségi médiában, miután nyilvánosságra került a kormányfő döntése, miszerint az államfőt, Peter Pellegrinit, Kmec leváltására fogja kérni.

„A Hlas anélkül járt el, hogy szükség lett volna a miniszterelnök nyilvános gesztusára, amely – bízom benne – nem függ össze a poprádi eseményekkel. A lemondásról már megszületett a döntés. Ugyanezt a hozzáállást tekintjük normálisnak, és elvárjuk, hogy a kormány minden tagja így járjon el, beleértve a miniszterelnök minisztereit is” – hangsúlyozta Šutaj Eštok.

Szerinte a közérdeknek minden tisztségnél előbbre valónak kell lennie.

A Hlas-SD elnöke szerint már önmagában a kétségek felmerülésekor vállalni a személyes felelősséget jellemet igényel, és tiszteletet érdemel. „Ilyen lépés nem gyakori a politikánkban” – tette hozzá. Šutaj Eštok szerint a pártban elhatározták, hogy mások lesznek, mint elődeik, és Peter Kmec lemondása konkrét bizonyíték arra, hogy tartják magukat a nyilvánosságnak tett ígéretükhöz.

Šutaj Eštok szerint a politikai kultúra szerinte nem a nagy szavakon, hanem a tetteken áll.

A Hlas-SD elnöke emlékeztetett arra is, hogy már csütörtökön (november 13-án) utasította a felhívások azonnali felfüggesztését, valamint az egész folyamat alapos auditjának megkezdését. Amíg minden körülmény tisztázása és ellenőrzése meg nem történik, semmilyen további lépést nem szabad tenni.

Kmec leváltása az alelnöki hivatal kutatás-fejlesztési pályázatai vitatott eredményeinek következménye. Több ellenzéki párt pénteken közölte, hogy feljelentést tesz. A Progresszív Szlovákia (PS) ellenzéki párt feljelentése például a hivatali hatáskörrel való visszaélés, a vesztegetés elfogadása és vesztegetés gyanújára irányul, ismeretlen elkövető vagy elkövetők ellen.

A Hlas párt meggyengülése

Miroslav Žák politológus szerint jelentős lesz a Hlas párt meggyengülése. A JOJ TV-nek adott nyilatkozatában emlékeztet rá, hogy a párt támogatottsága hosszú ideje csökken, és ez a beavatkozás még tovább viheti őket lefelé.

„Az eredeti tizenöt százalékból lett egy hét és fél százalékos Hlas, és ez egy olyan ütés, amely akár az öt százalékos küszöbhöz is szoríthatja őket” – figyelmeztet.

Hozzáteszi, hogy a megmaradt szavazók a Smerhez vagy a Progresszív Szlovákiához pártolhatnak.

tasr/JOJ/Felvidék.ma