Jeffrey Epstein és Lajčák üzenetváltása

Miroslav Lajčák volt külügyminiszter és Robert Fico (Smer-SD) kormányfő tanácsadója a TASR-nek adott pénteki kijelentései szerint a múltban csak társaságilag kommunikált Jeffrey Epstein amerikai üzletemberrel, diplomáciai kötelességei keretében.

A diplomata arra emlékeztetett, hogy az amerikai igazságügy csak az után kezdett el foglalkozni Epstein kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaéléseinek ügyével, miután Lajčák 2018-ban elhagyta New Yorkot, ahol az ENSZ Közgyűlésének elnökeként szerepelt. Lajčák egyben határozottan elítélte Epstein tetteit, melyekre – hangsúlyozta – teljes egészükben csak az üzletember letartóztatása után derült fény.

Lajčák szerint a diplomaták feladata, hogy olyan emberekkel teremtsenek kapcsolatot, akik a lehető legtöbb partnerrel rendelkeznek.

Bevallása szerint karrierje során több ezer ilyen emberrel találkozott. New York-i szolgálata során több tíz befolyásos embert mutattak be neki, köztük Epsteint is, akivel akkoriban sok amerikai és külföldi köztisztviselő is kapcsolatot tartott.

„A kommunikációnk, amit ő kezdeményezett, társasági jellegű volt, és főleg a világ aktuális eseményeiről szólt” – mondta Lajčák azzal, hogy hasonlóan kommunikál sok másik emberrel, akivel karrierje során ismerkedett meg.

„A lelkiismeretem tiszta, nem tettem semmit, ami nem felelne meg a szakma standardjainak” – hangsúlyozta.

„A bíróságok Epstein ügyeivel csak az után kezdtek foglalkozni, hogy elhagytam New Yorkot, és a megbocsáthatatlan tetteire, melyeket határozottan elítélek, csak a letartóztatása után derült fény” – jelentette ki Lajčák.

Elmondása szerint diplomataként többször is megtörtént vele, hogy olyan emberekkel tartott kapcsolatot, akiket abban az időben a társadalom elfogadott, de később bíróság elé kerültek, például háborús bűnök miatt.

„Visszanézve mindig könnyebb értékelni a dolgokat, de az életben döntéseink egy konkrét időhöz vannak kötve, melyeket az akkor rendelkezésünkre álló információk és tudás alapján hozunk” – tette hozzá Lajčák.

Andrej Danko, az SNS elnöke pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, magyarázatot vár Lajčáktól, hogy valós-e a médiában megjelent kommunikációja Epsteinnel. Felszólította továbbá Ivan Korčokot, aki akkor külügyi államtitkárként szolgált, hogy mondja el, tudott-e az üzenetváltásról. Korčok erre azzal reagált, hogy Danko kijelentéseivel romba döntötte Robert Fico (Smer-SD) kormányfő narratíváját arról, hogy George Soros amerikai üzletember befolyásolja a szlovákiai történéseket.

Az SNS vezetője egyben kijelentette, elvárja Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminisztertől, hogy átellenőrzi az elődei összes kommunikációját. Tudni akarja, a tárca képviselői nem szivárogtattak-e információkat idegen hatalomnak.

A külügyminisztérium reakciójában azt mondta, kijelentéseivel nem befolyásol és nem is fog befolyásolni semmilyen nyomozást. Az ügy kapcsán azt tanácsolja, kérdéseikkel forduljanak egyenesen a volt miniszterhez.

Időközben Veronika Remišová (Slovensko – Za ľudí) is felszólította Lajčákot, hogy azonnal magyarázza meg a nyilvánosságnak, milyen okból, milyen terjedelemben és miről kommunikált az üzletemberrel.

***

Az amerikai kongresszus felügyeleti bizottsága szerdán (november 12.) több ezer oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein, az elhunyt amerikai üzletember ügye kapcsán. A dokumentumok közt található egy üzenetváltás, amely állítólag Epstein és Lajčák közt valósult meg.

A dokumentumok alapján Epstein állítólag 2018 márciusában küldött Lajčáknak egy hivatkozást a Daily Beast oldal egyik cikkére. A cikk szerint Donald Trump, az akkori amerikai elnök a lelki összeomlás szélén áll. A volt külügyminiszter állítólag erre hivatalos miniszteri e-mailjéről azt válaszolta, ezzel a témával kapcsolatban már aznap „elég bizonyítékot” hallott.

Lajčákról Epstein állítólag Steve Bannonnal, Trump egykor tanácsadójával is írt 2018 márciusában. A volt külügyminisztert az üzenetekben bizalmasan „Mironak” nevezte és azt írta, vezethetne valamiféle „európai projektet”. Hozzátette, hogy a szlovák kormány hamarosan megbukik, „ahogy az meg volt tervezve”. Egy héttel az e-mail elküldése után Robert Fico kormánya megbukott.

tasr/Felvidék.ma