Az egészség érték Bősön is

A Szövetség a Közös Célokért társulás és a Csemadok Bősi Alapszervezete újabb tartalmas programmal várta az érdeklődőket „Az orvos műhelyében” című rendezvénysorozat legutóbbi alkalmán Izsa és Komárom után.

Nagy Anikó, a Csemadok Bősi Alapszervezetének elnöke bemutatta az előadókat. Elmondta, a beszélgetés középpontjában az egészségmegőrzés, a szűrővizsgálatok szerepe és a szlovákiai egészségügy aktuális helyzete állt – olyan témák, amelyek mindannyiunk életét meghatározzák.

A rendezvény első vendége Dr. Viola Miklós sebészorvos, megyei képviselő és a Magyar Szövetség elnökségi tagja volt, aki közvetlen, humorral átszőtt előadásában arra hívta fel a figyelmet, milyen kevéssé értékeljük saját egészségünket.

A tárgyakra jobban figyelünk, mint önmagunkra

„Az ember képes órákig fényesíteni az autóját, de arra már nem szán öt percet, hogy rendesen megmossa a fogát” – fogalmazott, rámutatva arra a jelenségre, hogy a tárgyakra sokszor nagyobb gondot fordítunk, mint önmagunkra. Hasonlataival érzékeltette: ahogy az autót rendszeresen szervizeljük, úgy lenne természetes, hogy mi magunk is időről időre megjelenünk a szűrővizsgálatokon. Ennek ellenére Szlovákiában a meghirdetett szűrésekre csupán a lakosság 20–30%-a jár el.

Dr. Viola részletesen beszélt a daganatos betegségek kialakulásának folyamatairól is. Kiemelte, milyen nagy különbséget jelent a korai felismerés: egy időben elkapott elváltozás nemcsak az életéveket hosszabbítja meg, hanem a beteg életminőségét is jelentősen javítja.

Elmondta, hogy a modern tudomány már olyan technológiákat is ismer, amelyek miniatűr szenzorokkal akár húszféle életfunkciót képesek lennének folyamatosan mérni – a probléma csupán az, hogy a gyakorlatban ezek még nem elérhetőek.

Hivatal bemutatása, egészségfejlesztési szolgáltatások

Viola Miklós kiemelte, hogy a hivatal nem csupán ellenőrzést végez, hanem aktívan foglalkozik egészségneveléssel és prevencióval. Ingyenes vizsgálatokat kínálnak, például vércukor-, koleszterin- és lipidprofil-méréseket, testösszetétel-analízist, valamint személyre szabott táplálkozási tanácsadást. Emellett dohányzásról leszoktató programokat és különböző motiváló eszközöket is biztosítanak, így az emberek könnyebben tehetnek egészségük megőrzéséért. A doktor úr hangsúlyozta, hogy a szolgáltatások ingyenesen elérhetők, és akár cégekhez, iskolákhoz is ki tudnak menni.

Mozgás, életmódváltás és közösségi programok

A hivatal kiemelt figyelmet fordít a mozgásra és életmódváltásra is. Beszámolt egy 2025 tavaszi programról, ahol 40 ember három hónapig változtatott étrendjén és rendszeresen sportolt. A résztvevők összesen 187 kilogrammot adtak le, és az életmódváltást a mai napig tartják. Emellett iskolákban és közösségi rendezvényeken tartanak szűréseket, testtartás-ellenőrzést, valamint felhívják a figyelmet a dohányzás és alternatív nikotintartalmú termékek veszélyeire, különösen a fiatalok körében.

A program második részében Dr. Vörös Teréz, a Dunaszerdahelyi Területi Közegészségügyi Hivatal járványügyi osztályának vezetője tartott előadást. A szakember és munkatársai az egészségfelmérés módszereit és lépéseit ismertették, valamint bemutatták a hivatal gyakorlati tevékenységeit is.

Vörös Teréz higiénikus előadásában részletesen ismertette az A típusú vírusos májgyulladás, közismert nevén a „piszkos kezek betegsége” terjedésének módját, tüneteit és megelőzésének lehetőségeit.

Rámutatott: a fertőzés forrása minden esetben az a beteg, aki a vírus hordozója, és aki székletével üríti a kórokozót. A fertőzés elsősorban nem megfelelő kézmosás miatt terjed, akár a busz kapaszkodójának vagy a bevásárlókosár fülének érintésével is. A lappangási idő rendkívül hosszú, akár 50 nap is lehet.

A higiénikus külön hangsúlyozta, hogy a fertőzés szennyezett vízzel és élelmiszerrel is terjedhet, főként olyan településeken, ahol nincs vezetékes víz és a száraz WC használata miatt a kórokozó a talajba, majd a kutak vizébe szivároghat. Szlovákiában több konkrét eset is bizonyította ezt a mechanizmust.

Az A típusú sárgaság tünetei kezdetben influenzaszerűek, később gyomor- és bélpanaszok, általános gyengeség, majd a sárgaság jelentkezik, amikor a bőr és a szemfehérje is elszíneződik. A beteg már a tünetek megjelenése előtt fertőző.

Mint megtudtuk, Szlovákiában korábban alacsony volt az esetszám, a tendencia 2022-től drasztikusan megváltozott: míg 2022-ben mindössze 62 esetet regisztráltak, 2023-ra ez 1900 fölé emelkedett, 2024-ben pedig több mint 4000 beteg volt. Idén november 6-ig 2121 esetet tartanak nyilván. A legtöbb megbetegedés továbbra is Kelet-Szlovákiában, illetve olyan közösségekben fordul elő, ahol nincs vezetékes víz és alacsony a higiéniai szint, de egyre gyakoribbak az elszórt esetek a magasabb életszínvonalú háztartásokban is.

Vörös Teréz kiemelte: „Nem tudjuk, meddig lesz jelen a vírus a környéken, ezért a védőoltás felvétele mindenkinek saját érdeke lenne.”

A szervezők köszönetet mondtak a Csemadok Bősi Alapszervezetének a helyszín biztosításáért és a rendezvény lebonyolításának támogatásáért. A tartalmas este jó hangulatban, sok tanulsággal zárult – és erősítette azt az üzenetet, hogy egészségünket megőrizni közös felelősség.

JP, HE /Felvidék.ma