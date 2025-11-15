A világ minden tájáról érkeztek madárfotók

November 15-én Budapesten, a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjában megtartották a Birdo Az év madárfotósa 2025 nemzetközi madárfotópályázat eredményhirdetését. A nyolc tagú, elismert madárfotósokból álló nemzetközi zsűri pontozása alapján a fődíjakat idén az Egyesült Királyságból, Indiából, Lengyelországból nevezett pályázók nyerték el.

Ünnepélyes díjátadóval és a nyertes fotókból összeállított kiállítás megnyitójával zárult a Birdo Az év madárfotósa 2025 nemzetközi fotópályázat.

A beérkezett közel 3500 fotóból 550 jutott a második fordulóba, közülük került ki az 50 díjnyertes alkotás. A Biodómban megrendezett díjátadón sokan részt vettek, a magyar fotósok mellett több külföldi pályázó is személyesen vette át a díjat. Az eseményt élőben, online is követhették az érdeklődők.

A Birdo Az év madárfotósa ma Magyarországon az egyetlen olyan nemzetközi fotópályázat, amelynek a madarak a főszereplői. A fotósok 10 kategóriában versenyezhetnek, nevezési díj nélkül. A negyedik évéhez ért pályázatra 2025-ben a hazaiak mellett több mint 50 országból érkeztek nevezések. A második fordulóba jutott fotókon több mint 220 madárfaj szerepel.

A Birdo nyolctagú, neves fotósokból és madarászokból álló, nemzetközi zsűrijének tagjai az alkotásokat egymástól függetlenül pontozták, így alakult ki a végeredmény.

Minden kategóriában 1-3 helyezettet és két magasra értékelt fotót díjaztak

A fotósok a pénzjutalom mellett, melynek összértéke 2025-ben több mint 2 millió forint, névre szóló oklevelet kaptak, és átvehették a díjnyertes fotókat bemutató Birdo fotóalbumot. Az első helyezetteknek és a fődíjasoknak átadták a kategória madárfészket és a fényképezőgép objektívét idéző, egyedi díjtárgyát.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben a Biodóm aulájában megtartott díjátadón összesen 50 alkotás, kategórianyertes és különdíjas fotó szerzője részesült elismerésben.

A különleges, Madárvédelem fotósorozat kategóriába 2025-ben rekordszámú nevezés érkezett. A nyertes a magyar Tonomár Mónika Rétisas-fióka gyűrűzése című sorozata lett, amelyet a

Duna-Ipoly Nemzeti Park Gerecsei Tájegységének önkénteseként készített. A fiókák gyűrűzésének célja a faj védelme és a populáció állapotának nyomon követése.

A Birdo Az év madárfotósa és a Birdo Az év ifjú madárfotósa fődíjakat azok nyerték, akiknek a benevezett fotói az összesítésben a legmagasabb pontszámot érték el.

A Birdo Az év madárfotósa 2025 cím birtokosa az indiai Hira Punjabi természetfotós lett.

Punjabi Mumbaiban él, több mint harminc éve fotózik. Művei ritka, bensőséges pillanatokat őriznek meg, minden képével arra ösztönöz, hogy óvjuk a környezetünket és figyeljünk rá jobban.

A Birdo Az év ifjú madárfotósa 2025 címet Maksymilian Paczkowski lengyel fotós érdemelte ki.

A 18 éves fotós egy emlékezetes képét már tavaly is díjazták a Birdo versenyében. Elsősorban állatokat, főleg madarakat szokott fotózni, leginkább a szépségük miatt. Képein szeret a fény művészi erejével játszani.

A Birdo Az év madárfotója az a kategórianyertes kép lehet, amelyik figyelemfelhívó erejével leginkább hozzájárul a madárvédelem ügyéhez, a madarak népszerűsítéséhez.

Ezt a díjat 2025-ben Sandra Kenyon Tökéletes pillanat című alkotása, a Madárportré kategória első helyezettje nyerte el.

Az Egyesült Királyságban élő Sandra nem először indult a Birdo pályázaton; képeivel a világ számos tájára elkalauzolja nézőit.

A díjátadó ünnepség a nyertes fotókból összeállított kiállítás megtekintésével zárult.

A Birdo Az év madárfotósa 2025 szakmai támogatója a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület.

