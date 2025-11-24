Bacskai címmel emlékkiállításra készülnek a Limes Galériában

A Sine Metu Egyesület és a MAMSZE – Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete közös rendezésében 2025. november 25-én, kedden 17 órai kezdettel a komáromi Limes Galériában kerül sor a „Bacskai” című képzőművészeti kiállítás megnyitójára.

A kiállítás egy rendezvénysorozat utolsó eseménye, amely Bacskai Béla festőművész (1935. július 26., Perse – 1980. november 7., Guszona) születésének 90. és halálának 45. évfordulója alkalmából valósul meg – a tárlatot a művész szülőfalujában működő emlékházban rendezett ünnepi programsorozat, a Nógrádi Múzeum és Galéria kiállítása a losonci Szabó Gyula Emlékházban (szeptember–november), valamint a komáromi Limes Galéria Dúdor István Kiállítótermében rendezett kamarakiállítás (július–augusztus) előzte meg.

A volt ferences templom hajójának nagyszerű tere lehetővé teszi a művész – akit a gömöri és nógrádi táj festőjeként tartanak számon – más nézőpontból való bemutatását.

Lehetőség nyílik bemutatni azokat a műalkotásokat, amelyekben ugyanolyan elkötelezettséggel fordult az ipari környezet és a munkások ábrázolása felé, mint a tájábrázolásnál – elénk tárja a füleki öntöde és zománcoló műhely, valamint a losonci Poľana textilgyár és a gépgyár régi világát.

Az olajfestményeken feléled a fonoda, a mosoda és a kártoló színmozaikja, éles kontrasztban a következetesen alkalmazott szürke és földbarna árnyalatokkal a többi üzem ábrázolásánál, ahol kiemelkedik az öntöde tűzforrósága, vagy a gyári lámpák rideg fénye.

Az 1976–1980 között készült műalkotásokat válogatott tájképek egészítik ki, hangsúlyozva Bacskai munkásságának legjellemzőbb vonásait:

a csendes monumentalitáshoz való rendkívüli érzékét és az ember iránti mély, belső alázatot, jelenjen meg az ember akár munka közben, akár apró figuraként a tájban.

Egyedi életműve kétségtelenül kiemelkedő helyet foglal el a szlovákiai magyar képzőművészetben.

Bacskai Béla jubileumi évének lezárásaként életművét bemutató monográfia jelenik meg. A műalkotások Sedmák Ladislav, Orosz Örs és Perse község gyűjteményéből származnak. A kiállítás kurátora dr. Dénes Éva művészettörténész.

A tárlat december 16-ig tekinthető meg.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma