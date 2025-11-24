„A Vatikáni alapszerződés a stabil állam–egyház kapcsolat pillére”

A Szentszékkel kötött alapszerződés aláírása mérföldkő volt Szlovákia számára az állam és az egyház kapcsolatának elismerése és stabilizációja terén – hangsúlyozta a dokumentum 25. évfordulója alkalmából mons. Bernard Bober kassai érsek-metropolita, a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke.

„A szerződés jelentősége nemcsak jogi síkon mutatkozik meg, hanem a mindennapi együttműködésben és párbeszédben is, amelyet az állam és az egyház immár negyedszázada közösen épít. Hálásak vagyunk azok bölcsességéért és felelősségéért, akik előkészítették ezt a történelmi dokumentumot. Bízunk abban, hogy szellemisége továbbra is inspirálja majd a konstruktív és igazságos állam–egyház kapcsolatot a Szlovák Köztársaság minden polgárának javára” – fogalmazott a püspöki konferencia elnöke.

„A szerződés ma is stabilizáló pillér”

Nicola Girasoli apostoli nuncius kiemelte a dokumentum jelenkori érvényességét, amely – mint fogalmazott – „stabilizáló pillére” az egyház együttműködésének és társadalmi szolgálatának Szlovákiában.

Emlékeztetett arra, hogy Szlovákia és a Szentszék közötti alapszerződés a konkordátumok szélesebb nemzetközi hálózatának része. Ezek szerinte kulcsszerepet játszanak a stabilitás és az átlátható szabályozás megteremtésében olyan társadalmilag fontos területeken, mint az oktatás vagy a szociális ellátás.

„Az alapszerződések, a konkordátumok hidakat építenek. Olyan hidakat, amelyek közelebb hozzák egymáshoz az intézményi valóságokat – ezért rendkívül fontosak”

– hangsúlyozta.

A nuncius szerint a megállapodás hozzájárult a kölcsönös bizalom erősítéséhez, valamint szilárd kereteket teremtett azokon a területeken, ahol az egyház jelentős szolgálatot nyújt a társadalomnak – mindenekelőtt a szociális, karitatív szférában és az oktatásban.

„Mindig hangsúlyoztam: a nemzetközi szerződések szolgáló eszközök, nem pedig privilégiumok. A Szentszék nem keres kiváltságokat. A megállapodás azért jött létre, hogy a Szentszék még hatékonyabban szolgálhassa az embereket karitatív és szociális intézményein, valamint az egyházi iskolákon keresztül” – emelte ki.

Hozzátette:

Fontos ezt a szempontot világosan és alázattal elmagyarázni, különösen akkor, amikor a közvélemény egy része bizalmatlanul tekint az ilyen jellegű egyezményekre.

A két fő pillér: oktatás és karitatív munka

Girasoli szerint az együttműködés két alapvető pillére az oktatás, valamint az egyház szociális és karitatív tevékenysége. A szerződés ugyanakkor a vallásszabadság és a Szentszék szabad működésének garanciája szempontjából is kiemelten fontos.

„Lényeges, hogy a pápa szabadon gyakorolhassa szolgálatát a különböző országokban – különösen a püspökök kinevezése és a keresztény értékek képviselete terén”

– hangsúlyozta a nuncius, aki bízik abban, hogy Szlovákia és a Szentszék kapcsolata tovább mélyül azokra az alapokra építve, amelyeket a negyedszázada megkötött szerződés rakott le.

Emlékünnepségek Rómában és Szlovákiában

A jubileum alkalmából a Szlovákia Szentszéki Nagykövetsége ma ünnepi szentmisére várja a római szlovák közösséget. Szlovákiában pedig tudományos, történelmi és diplomáciai rendezvényeket készítenek elő, hogy az évfordulót közelebb hozzák a szakmai és a szélesebb közönség számára egyaránt.

A Szlovák Köztársaság és a Szentszék közötti alapszerződést 2000. november 24-én írták alá a Vatikánban. A dokumentumot Mikuláš Dzurinda akkori miniszterelnök és Angelo Sodano bíboros, a Szentszék akkori államtitkára látta el kézjegyével.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk