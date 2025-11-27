Rehabilitálják a Lorántffy–Rákóczi-örökséget Zemplénben

A Regéci vár újabb nagyszabású fejlesztési szakaszhoz érkezik: a „Lorántffy–Rákóczi-örökség Zemplénben” című, határon átnyúló magyar–szlovák projekt csaknem 2,05 millió eurós beruházással újítja meg a történelmi vár több fontos részét, köztük a várkápolnát, a középkori borospincét és a sütőházat.

A fejlesztést az INTERREG Magyarország–Szlovákia program támogatja, amelyből a projekt 1,64 millió euró vissza nem térítendő EU-forrást nyert el. Ebből 413 ezer euró kifejezetten a Regéci vár kápolnájának, pincéjének, kemencéjének és kapcsolódó szolgáltatásainak megújítására jut.

A cél a Lorántffy és Rákóczi családok történelmi örökségének megőrzése és korszerű bemutatása, valamint egy olyan élményalapú turisztikai tér kialakítása, amely a régió kulturális és gazdasági fejlődéséhez is hozzájárul.

A várkápolna hiteles újjáépítése a helyiek régi álma; a jövőben esküvői helyszínként is működhet. A palota alatti nagy pincetérben működő középkori borospince, a sütőházban pedig eredeti receptúrákat követő kemence fogadja majd a látogatókat.

A program a turisztikai vonzerő növelése mellett nem formális oktatási, vidékfejlesztési és gazdaságélénkítő célokat is szolgál. A megújult helyszínek várhatóan 2026. november 30-án nyílnak meg a nagyközönség előtt.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma