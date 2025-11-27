Kaszás Kornél három évvel ezelőtt érkezett Pozsonyba, mint a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasa. A pozsonyi és a szenci csemadokosok is megkedvelték, az itteni közösségbe beilleszkedett, már-már „idevalósinak“ érezte őt mindenki, nem csoda, hiszen a közeli Mosonmagyaróvárról származik, ez pedig Szenc testvérvárosa.

Kaszás Kornél A csillagok emlékekből születnek címmel tavasszal kiadott egy novelláskötetet, amelyet november 26-án a Csemadok Szenci Alapszervezetének szervezésében Szencen a városi múzeumban is bemutatott.

A hallgatóság választ kapott arra a kérdésre, miért is ír Kaszás Kornél. Boldoggá teszi, hiszen olyan témákról ír, amelyek számára fontosak. Kornél ugyanakkor azt is elárulta: nem tartja magát írónak. Nem ír napi szinten. Saját magát a médiamunka területére helyezi, ha van mellette ideje és ihlete is, csak akkor ír.

Az írás kezdete 5-6 éves korára vezethető vissza, a szülei mindig meséltek neki, aztán 5-6 évesen felajánlotta, hogy ő szeretne mesélni. Kamaszként verseken keresztül próbálta magát elhelyezni a világban, néhány költeménye meg is jelent antológiákban. Majd jöttek a dalszövegek, volt rap együttesük és más együtteseknek is írt. Ugyan ezek a próbálkozások kifulladtak, de lépések voltak abban az irányban, hogy alkotni akarjon. Írt kisregényt álnéven, meg is jelent, de ő úgy érzi, nem volt jó. Ekkor gondolt arra, hogy más műfaj felé kell tekintenie.

Kaszás Kornél ekkor utánanézett a novellaírás rejtelmeinek, hogy minél jobb legyen a műfajban. Aztán talált egy pályázatot, amibe éppen beleillett az egyik olyan írása, ami megfelelt a kiírásnak – azaz társadalmi problémákat feszegetett. A novellát beküldte és a negyedik helyen végzett vele, olyanok mögött, akik már többkötetes szerzők voltak. A pályázat nyomán Moldova Júlia biztatta, hogy ezekről a társadalmi problémákat érintő témákról írjon.

Novelláiban ír a szépkorúakról, a kiszolgáltatottságról, hatalommal való visszaélésről, párkapcsolatokról és az idő múlásáról.

Kaszás Kornél beszélt a munkájáról is: mosonmagyaróváriként a helyi sajtóban kezdett dolgozni, majd Győrben és Budapesten is volt rádiós. Négy év alatt 1200 interjút készített és ezek között sok volt, amelyek olyan embereket mutattak be, akiknek az élete nagyon érdekes, de nincsenek a középpontban. Kaszás Kornél úgy fogalmazott, a novelláskötet kiadásával saját magának tartozott.

A közönségben megfogalmazódott a kérdés, lesz-e a kötetnek folytatása? Kaszás Kornél kifejtette, szeretné, ha lenne. Mi olvasók pedig izgatottan várjuk a további novelláit.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma