Megnyílt a középkori karácsonyi vásár a pozsonyi vár udvarán

Pénteken nyílt meg a középkori karácsonyi vásár a pozsonyi vár udvarán. A látogatók négy hétvégén át élvezhetik a vásár hangulatát, a kézművesek bemutatóját, a középkori látványosságokat, a régi recept alapján készült forralt bort, a mézbort és más finomságokat.

Lesz a vásárban középkori esztergályos, bőrdíszműves, gyertyakészítő, írnok, kovács, fazekas, érmekészítő, solymász. A gyerekeket korabeli körhinta és egyéb történelmi látványosságok várják. A történelmi konyha finomságait, ostyát, és más középkori ételeket kóstolhatnak a látogatók.

A vásár szervezője a Szlovák Nemzeti Múzeum – SNM és a Schatmansdorf Polgári Társulás. A középkori karácsonyi vásár december 21-ig tart.

Péntektől vasárnapig 10 és 18 óra között, négy adventi hétvégén élvezhetik a hangulatot a látogatók.

A belépés ingyenes.

TASR/Felvidék.ma