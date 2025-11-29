Home Régió Megnyílt a középkori karácsonyi vásár a pozsonyi vár udvarán
Régió

Megnyílt a középkori karácsonyi vásár a pozsonyi vár udvarán

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: TASR)

Pénteken nyílt meg a középkori karácsonyi vásár a pozsonyi vár udvarán. A látogatók négy hétvégén át élvezhetik a vásár hangulatát, a kézművesek bemutatóját, a középkori látványosságokat, a régi recept alapján készült forralt bort, a mézbort és más finomságokat.

Lesz a vásárban középkori esztergályos, bőrdíszműves, gyertyakészítő, írnok, kovács, fazekas, érmekészítő, solymász. A gyerekeket korabeli körhinta és egyéb történelmi látványosságok várják. A történelmi konyha finomságait, ostyát, és más középkori ételeket kóstolhatnak a látogatók.

A vásár szervezője a Szlovák Nemzeti Múzeum – SNM és a Schatmansdorf Polgári Társulás. A középkori karácsonyi vásár december 21-ig tart.

Péntektől vasárnapig 10 és 18 óra között, négy adventi hétvégén élvezhetik a hangulatot a látogatók.

A belépés ingyenes.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Karácsonyváró alkalmak sokasága Ipolyságon

Több mint 700 pár cipőt gyűjtöttek össze a...

Szövöde – második fejezet

Megérkeztek Nagykaposra a Rákóczi Szövetség óvodai programjának karácsonyi...

Az Ipoly áradása miatt lezárták a Szent Borbála...

Árvíz az Ipolyon, lezárták a határátkelőt Ipolyvarbónál

Rehabilitálják a Lorántffy–Rákóczi-örökséget Zemplénben

A jótékonyság ragadós: december másodikán megmozdul Érsekújvár

„Vannak adósságok, amiket ki kell fizetni”

Fiatalokkal való közös gondolkodás az egészségügyi kockázatokról

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma