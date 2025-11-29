Takács Ottó lett a Csemadok országos titkára

A Csemadok országos elnöksége pénteken választotta meg a közművelődési szervezet új országos titkárát. A megbízatást Takács Ottó kapta meg.

Amint Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke közösségi oldalán kifejtette: „A Csemadok Országos Elnöksége mai ülésén meghallgatta az országos titkári posztra kiírt meghívásos pályázat jelöltjének bemutatkozását.

A tartalmas, részletgazdag és előremutató prezentáció, valamint a jelölt eddigi szakmai tapasztalatai, emberi kvalitásai alapján az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy megbízza az országos titkári tisztség betöltésével.”

Hozzátette: személy szerint egy művelt, előrelátó és stratégiai érzékkel bíró, jó munkatársat, remek partnert látok Takács Ottóban. Örülök ennek az együttműködésnek, bízom a közös sikerben.

Az elnökség leköszönő országos titkárának, Görföl Jenőnek megköszönte sok évtizedes szolgálatát, további jó egészséget, örömteli éveket kívánva neki.

Takács Ottó jelenleg a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatói posztját tölti be.

Felvidék.ma