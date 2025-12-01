Gazdag kínálat a karácsonyi vásárban

Pozsony is már hosszú évek óta csatlakozik azon európai fővárosokhoz, ahol nagyszabású karácsonyi vásárt rendeznek. Valamennyi alkalommal ötvöződik a hagyomány és az újdonság, mert a szervezők a karácsonyi szokások mellé mindig igyekeznek valami újdonságot is bevonni.

A város ünnepi díszben készül az év legnagyobb ünnepére. Nagy várakozás előzi meg a karácsonyfa felállítását, kivilágítását, mert amióta helyet kapott a karácsonyi kultúrkörben, ez az ünnep legfőbb szimbóluma. Minden esetben igyekeznek óriási méretűt beszerezni, többször egyének ajánlották fel a saját portájukat már túlnőtt fenyőt, a kivilágítása pedig nagy ováció, ünneplés közepette zajlik.

Idén egy 11 méretes fenyő áll a Fő téren, a történelmi Városháza, a Városi Múzeum előtt, a kivilágítására november 28-án került sor, hivatalosan ugyanis ilyenkor veszi kezdetét a karácsonyi vásár, amely a két karácsonyi nap, december 25-e és 26-a kivételével egészen január 6-ig, háromkirályok napjáig tart. A nyitóprogram a Ferencesek terén valósult meg, ahol a Ruppeldt Művészeti Alapiskola gyermekkarának kis énekesei adtak koncertet. Ezt követik majd a további kulturális események, idén mintegy 40 koncert, bemutató, folklórműsor, zenés program váltja egymást a Hviezdoslav téren felállított nagy pódiumon.

A Fő téren, a Prímás palota előtt, a Hviezdoslav téren és a környező utcákban már napok óta állnak a standok, szám szerint 74, melyek gazdag választékkal, étel- és italkínálattal, kézműves termékekkel, díszekkel, bőrdíszműves csodákkal várják az érdeklődőket. A dekorációkban ott vannak a karácsony jellegzetes szimbólumai, amelyek segítik a ráhangolódást a várakozásra, a lelki feltöltődésre.

A Fő téren és a Hviezdoslav téren is főleg a puncs és a jellegzetes karácsonyi, illetve helyi jellegű ételek iránt nagy az érdeklődés, különösen, hogy az idén jó néhány helyen az árusok bevezették a Karácsonyi Tipp programot, amelynek értelmében a standokon kedvezményes árakon kínálnak pár étket, italt, főételt, gyerekeknek szánt ételt, puncsot. A kedvezmény nem is árt, mert nem mindenki engedheti meg magának az ilyenkor borsos árakon forgalmazott fogásokat, de öt euróért a juhtúrós galuskát, vagy a gyerekeknek kínált puncsot 1,50 euróért talán igen. A szép számú külföldi turistának azonban úgy tűnt, semmi sem drága…

Idén is van a Prímás palota előtt úgynevezett Barátságos zóna, ahol a kisgyermekes családok, a mozgássérültek, fogyatékkel élők, vagy akik egyszerűen csak egy kis üldögélésre vágynak, megpihenhetnek. Ugyancsak idén is az IKEA jóvoltából 40 fenyőfát állítottak fel itt, amelyeket gyerekek feldíszítenek, majd azokat nehéz sorsú családoknak, civil szervezeteknek, szociális otthonoknak ajándékoznak, ahol még a karácsonyfát sem engedhetik meg maguknak. Ráadásul a közönség szavazhat a legszebb fa cím elnyerésére is. Végignézve a szebbnél szebb fákon, nehezen tudnánk választani, valamennyi azt sugározza, hogy ötletesen, de főleg szívvel, szeretettel díszítették fel, és csak azt kívánhatjuk, hogy tegye boldoggá azokat, akikhez kerül.

Pozsonyban a vásárok minden pontján sok a külföldi, de sok a helyi is. Dicséretes, hogy bőven vannak asztalok, ahol kényelmesen elfogyasztható az étel, ital és vannak ülőhelyek is, például a Hviezdoslav téren, az Óváros nagy fenyőfája alatt el lehet üldögélni. Az Óváros ugyanis külön karácsonyfát állított a régi Nemzeti Színház épülete előtt. Itt szintén egész utcát alakítottak ki a standoknak és jelen van a magyar gasztronómia is. Szentendreiek nyitották meg a Magyar kamra elnevezésű standjukat, ahol valóban azt kínálják, aminek egy igazi magyar kamrában helye van, töpörtyű, szalonna, szalámi, többféle kolbász, paprikafüzér, fűszerpaprika, fűszerek és a termékek iránt nagy is az érdeklődés. Szintén jó ötlet, hogy több ponton kialakítottak úgynevezett szelektív hulladékgyűjtő zónákat, az ott szolgálatot teljesítő dolgozók szívesen segítenek, hogy a hulladék a megfelelő szemétgyűjtőbe kerüljön. Meg kell jegyezni, hogy nincs is szemét a standok környékén, nem úgy, mint évekkel ezelőtt.

A karácsonyi vásárok – nem tagadhatjuk – sokak számára az evés-ivásról, a kereskedőknek a bevételről szólnak, de azért egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a közösségi élményt, a találkozásokat, a karácsonyi hangulat megélését, a varázslatos, az egyedül a karácsonyra jellemző színekben való gyönyörködést is jelentik. És természetesen az ajándékok beszerzését, különösen azoknak, akik a jellegzetes kézműves termékeket keresik, mert ezekből is találnak szemet gyönyörködtetőket és egyedieket. Pozsonyban idén ezt nyújtja a karácsonyi vásár, soha ne legyen rosszabb – mondanánk, de nézelődés, kóstolgatás közben ne feledjük, hogy hit, remény, lelkiség nélkül nem ünnep az ünnep, főleg a karácsony.

Benyák Mária/Felvidék.ma

A szerző felvételei