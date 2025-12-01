Megnyílt a karácsonyi könyvvásár a Reviczky Házban

Advent első hétvégéjén megnyitotta kapuit a karácsonyi könyvvásár a lévai Reviczky Házban. A nagy múltra visszatekintő könyvvásár hiánypótló alkalom a szórványban élő lévai magyar közösség számára.

A színes választékot kínáló könyvvásár november 30-án Wurczer Péter A Kelecsényiek Baracskán című kötetének előadással tarkított könyvbemutatójával nyílt meg.

A kínálatban számos gyermekkönyv, mesekönyv, szépirodalmi kötet, szakirodalmi kiadványok és helyi értékeket feldolgozó könyvek egyaránt megtalálhatók. A legtöbb könyv a Családi Könyvklubból érkezett.

De az elmúlt időszakban a Reviczky Házban megtartott könyvbemutatók kiadványai is bekerültek a könyvvásár kínálatába.

Az anyaországi kötetek mellett a felvidéki kiadók és a magánkiadásban megjelentetett könyvek szintúgy megvásárolhatóak. A vásáron fali és asztali naptárak sokasága várja új gazdáját. Felvidéki és az összmagyar kultúrát bemutató naptárak mellett a történelmi Lévát megörökítő kalendáriumok is helyet kaptak. Mindezek magyar, illetve kétnyelvű (magyar–szlovák) változatban érhetőek el.

A Reviczky Társulás által az adventi időszakban életre hívott könyvvásár hiánypótló esemény a járási székhelyen.

A lévai könyvüzletekben nem találhatóak magyar nyelvű kötetek. Az egyik országos lefedettségű könyvüzletben ugyan akad pár magyar nyelvű könyv, de ezek kínálata igencsak hiányos.

Így a lévai magyar közösség szinte csakis a karácsony előtti hetekben jut a városban szerteágazó könyvkínálathoz. A magyar könyvek iránt nagy az érdeklődés, az advent első vasárnapján megtartott rendezvényen sokan vásároltak könyveket. Sokuk karácsonyi ajándéknak szánta a beszerzett kiadványt.

A karácsonyi könyvvásár december 1. és december 21. között hétköznap 15 és 17 óra között, illetve a rendezvények ideje alatt várja az érdeklődőket a Reviczky Ház nagytermében. A könyvvásár a Reviczky Társulás és a Lévai Magyar Asszonyok Ligája közös szervezésében valósul meg.

Pásztor Péter/Felvidék.ma