Hajlik a jegenye… – első alkalommal rendeztek nótaestet Köbölkúton

Első alkalommal került sor a Hajlik a jegenye… című nótaestre 2026. január 11-én, vasárnap délután a köbölkúti kultúrházban. A rendezvényt a Csemadok Köbölkúti Alapszervezete szervezte azzal a céllal, hogy közösségi élménnyé tegye a magyar nóta szeretetét, és hagyományteremtő szándékkal új kulturális eseménnyel gazdagítsa a község életét.

A telt házas eseményen megjelent Bolya Szabolcs, Köbölkút község polgármestere, Czibor Katalin, a Stampay János Alapiskola igazgatónője, Danczi József, a Csemadok Területi Választmányának titkára, a Béres házaspár, valamint a helyi önkormányzat több képviselője. A vendégeket a szervezők nevében köszöntötték, hangsúlyozva: a magyar nóta nem csupán zenei műfaj, hanem érzelmi és kulturális örökség, amely generációkat köt össze.

A műsorban a régió ismert nótaénekesei léptek színpadra, akik különböző településekről érkeztek, és saját életútjukon keresztül is bizonyították elkötelezettségüket a magyar nóta iránt. A fellépők között szerepeltek tapasztalt, országos versenyeken díjazott énekesek, valamint olyan helyi előadók is, akik számára ez az este különösen emlékezetes volt.

Az énekeseket Mezei Zsolt és cigányzenekara kísérte Dunamocsról. A zenekar nagy szakmai alázattal és összeszokottsággal biztosította az est zenei hátterét, hozzájárulva, hogy a nóták valóban megszólítsák a közönséget. A műsor két részben zajlott, a szünetet követően újabb előadók léptek színpadra, tovább erősítve az est közösségi jellegét.

A rendezvény létrejöttét több támogató is segítette, köztük a Bethlen Gábor Alap, Nyitra megye, a helyi önkormányzat, valamint vállalkozói és civil segítők. A szervezők köszönetüket fejezték ki mindazoknak, akik munkájukkal és támogatásukkal hozzájárultak az esemény sikeréhez.

Az est végén a szervezők hangsúlyozták: bíznak abban, hogy a Hajlik a jegenye… nem egyszeri alkalom marad, hanem egy olyan hagyomány kezdete, amely a jövőben is lehetőséget ad a találkozásra, a közös éneklésre és a magyar kulturális értékek ápolására.

A képek a szerző felvételei

Hermann Barbara/Felvidék.ma