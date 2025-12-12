Premier előtt „mutatkozott be” Matusek Attila rendezése, a Szívritmuszavar

December 12-én, pénteken a Komáromi Jókai Színház ünnepi hangulatban tartotta meg a Szívritmuszavar című koncert-színház premier előtti sajtótájékoztatóját. A résztvevőket a színház csodaszépen feldíszített karácsonyfája fogadta, amely különleges atmoszférát adott az eseménynek. A sajtótájékoztatón jelen volt Gál Tamás színházigazgató, az alkotók és szereplők: Matusek Attila színművész és rendező, Miklós László dramaturg, Finta Viktória dramaturg, továbbá Szvrcsek Anita, Hostomský Fanni és Béhr Márton színészek is.

A sajtótájékoztatót Bárány János, a színház sajtóreferense nyitotta meg, köszöntve a szép számban megjelent újságírókat, majd átadta a szót Finta Viktóriának, a színház dramaturgjának, aki hangsúlyozta, hogy a színház kiemelt célja a média képviselőivel való folyamatos, nyitott párbeszéd, és bíznak abban, hogy a sajtótájékoztatók egyfajta hagyománnyá válnak. Ő vezette az eseményt, kérdéseivel végig irányítva és megszólaltatva az alkotókat.

Gál Tamás színházigazgató elmondta, miért adta meg a teljes alkotói szabadságot Matusek Attilának. Úgy fogalmazott: vezetőként ezt nem minden esetben engedné meg, de az döntött, hogy ki kérte.

Matusek mellett már korábban is bizonyos fiatal rendezőknek bizalmat szavazott, mert hisz abban, hogy nekik is teret kell biztosítani „saját világuk” kibontakoztatására. Mint mondta, ez „megelőlegezett szabadság”, amely ugyan kockázattal jár, mégis szükséges ahhoz, hogy olyan egyedi előadások szülessenek, mint amilyeneket Matusek képes létrehozni.

Matusek Attila – az előadás megálmodója, írója és rendezője – beszámolt az alkotófolyamat állomásairól. Elmondta, hogy mindenképp egy könnyedebb anyaghoz akart nyúlni, ám a munka során hamar kiderült: a Szívritmuszavar mélyebb témákat is érint. Háláját fejezte ki Gál Tamás színházigazgatónak a teljes alkotói szabadságért.

Felidézte, hogy az első vázlatokat Miklós László dramaturggal együtt alakították ki, majd improvizációs munkába vonták be a színészeket, akik kevés előzetes információval dolgoztak, mégis profi módon oldották meg a feladatot.

Miklós László dramaturg azt emelte ki, miért fontos a színház számára a szabadabb, kísérletezőbb „alkotói színház”. Húszéves tapasztalata alapján jól látja, hogy a kőszínházi keretek ritkán teszik lehetővé az ilyen típusú, improvizációra építő munkát, pedig hatalmas szakmai értéke van.

Másfajta munkamódszert igényel, kilépteti a színészeket a komfortzónájukból, több bizonytalanságot és keresést hoz magával, ugyanakkor rendkívül őszinte és személyes eredményhez vezet. Mint fogalmazott, az ilyen folyamatokban a színész nem csupán civilt játszik, hanem valóban „civillé válik” a színpadon.

Szvrcsek Anita színművésznő elmondta, mindig különleges feladat egy színész számára, amikor nem csupán egyetlen karaktert, hanem több figurát is megformálhat. A Szívritmuszavar esetében ez különösen izgalmassá válik, hiszen az előadás központi témája a transzgenerációs átörökítés, amelyben egyik szerepe – Adél és Filoména – mintegy továbbszövi a másikat.

Felidézte, hogy elsőként a nárcisztikus anya figurájával szimpatizált jobban, mert az hálásabb, „negatívabb” szerep, amelyet a színészek jellemzően kedvelnek.

Hostomský Fanni – aki Adél fiatalabb énjét alakítja – hangsúlyozta, hogy a zene a való életében is meghatározó szerepet játszik, ugyanakkor az itteni alkotói tevékenységét tudatosan elválasztja az „Aszpikpatkánytól”. A darab eredeti dalszövegét saját zeneszerzői munkájaként írta meg, kifejezetten a szövegkönyvhöz igazodva, nem pedig privát zenei világából merítve.

Hozzátette: szerencsés helyzet, hogy a társulat több tagja is játszik hangszeren, még ha számukra – akik hobbizenészek – komoly kihívást jelent is professzionális szinten megszólaltatni azokat.

Béhr Márton színész arról beszélt, hogy Miló szerepében egy olyan fiút alakít, akit anyja szeretete egyszerre felemel és fojtogató módon köt magához. Mint mondta, a darabból kirajzolódik, hogyan képes a túlféltő ragaszkodás lassan deformálni egy fiatal lélek belső világát.

Matusek Attila, az előadás rendezője és megalkotója a sajtótájékoztató végén úgy fogalmazott, hogy a Szívritmuszavar egy könnyed, humoros komédia, ugyanakkor több rétegben is komoly tartalmakat hordoz. Egy kreatív, vizuálisan gazdag előadás született, amelyben az élő zene, élő hangok és mások mellett a vetítés szervesen épülnek össze.

A Szívritmuszavar bemutatójára december 19-én, pénteken 19 órától kerül sor a Komáromi Jókai Színház színpadán.

