Az államfő elveszítette az SNS bizalmát

Peter Pellegrini államfő elveszítette az SNS bizalmát, és a párt soha többé nem fogja őt támogatni semmilyen posztra – jelentette ki Andrej Danko pártelnök a közösségi médiában közzétett videófelvételen. Pellegrinit főleg a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) átalakításáról szóló törvény megvétózása miatt bírálta.

„Először Robert Ficót árultad el 2020-ban. Arról nem is fogok beszélni, hogyan lettél kormányfő. Pártot alapítottál, a kormányalakításnál azoknak a minisztériumoknak az irányítását követelted, ahova elért a kezed (…), és végül most a parlamentben nagy nehezen elfogadott törvényt csak úgy visszaküldöd” – sorolta Danko.

Szerinte Pellegrini ezzel cserben hagyta a Hlas-SD-t.

Danko szerint az államfő jól tudta, mekkora feszültséget okoz majd a törvényről szóló újabb parlamenti szavazás, ezért ő a felelős a parlamentben csütörtökön (december 11.) éjjel történt dulakodások miatt.

„Teljes egészében te vagy a felelős a parlamenti felfordulásért” – szögezte le Danko.

A parlament letörte az elnöki vétót és ismét magszavazata az államfő által visszaküldött törvényt az ÚOO-ról. Pellegrini ezután közölte, hogy a másodszor megszavazott törvényt sem írja alá, és kitart eddigi fenntartásai mellett. Például szerinte nem volt indokolt a gyorsított parlamenti eljárás, illetve ezután nem kapnak majd kellő védelmet a bűncselekmények bejelentői, és a törvényalkotók nem foglalkoztak az Európai Bizottság észrevételeivel, a Szlovákiára nézve várhatóan komoly következményekkel.

TASR/Felvidék.ma