Egy világítótorony, dr. Fischer-Colbrie emléktáblájának avatása Kassán

December 11-én, csütörtökön leplezték le ünnepélyes keretek között dr. Fischer-Colbrie Ágoston kassai megyéspüspök emléktábláját a kassai érseki palotán.

Elsőként Bernát Bober érsek mondta el avatóbeszédét, majd utána felszentelte az emléktáblát. „Elődöm, mons. Fischer-Colbrie Ágoston ebben az épületben, a püspöki palotában élt és dolgozott éppen két évtizeden át, 1905 és 1925 között. Kivételes volt szerény jelleme, átható intellektusa, emberséges szíve és atyai szeretete, amelyet a papokkal és hívőkkel szemben táplált, függetlenül attól, hogy szlovákul, magyarul vagy németül beszéltek.

Kivételességét hangsúlyossá tette a kor is, amelyben élt, mivel az Osztrák-Magyar Monarchia darabjaira hullott, Kassa pedig Csehszlovákia részévé vált.

Azon kevés, még a monarchia idején kinevezett püspökök egyikeként az Isten által rábízott néppel maradhatott, míg más püspököket kitoloncoltak.

Amikor száz évvel korábban az akkori apostoli nuncius örök nyugalomra helyezte a székesegyház kriptájában, az elhunyt püspököt szent életű férfiként emlegették, és ez a mai napig érvényes. Ilyen nagyszerű példákat szeretnénk látni, ezért ma hálát adunk az Istennek Fischer-Colbrie Ágoston életéért és ezért az emléktábláért, amely örökre megőrzi emlékét.”

Ezután dr. Hetey Ágota főkonzul és az érsek leleplezte az emléktáblát. Ezt követte a főkonzul beszéde. „Most, amikor már advent harmadik vasárnapja közeleg és a Megváltó születésére várva igyekszünk szívünket elcsendesítve felkészülni a karácsony csodájára, van idő arra is, hogy elgondolkodjunk a teremtett világ rendjén. Ezt a világot mindannyian csak kölcsönbe kaptuk a Teremtőtől, hogy elődeink jó szokásaira, erkölcsi tanításaira és bölcsességére támaszkodva boldoguljunk benne, és úgy őrizzük, hogy gyermekeink és unokáink számára is biztosítsa az emberhez méltó földi élet feltételeit.

A társadalmi élet jó szokásait és kollektív bölcsességét olyan kimagasló személyiségek példáját követve sajátíthatjuk el leginkább, amilyen Fischer-Colbrie Ágoston volt. A mértékletesség, a belátás, a türelem, a megbocsájtás erényeit nemcsak főpapi tevékenysége során, hanem emberként is gyakorolta a soknemzetiségű Kassa nehéz történelmi időszakában.

Az emléktábla felavatásával halálának 100. évfordulójára emlékezünk. Ma már senki sincs közöttünk, aki személyesen találkozhatott vele, így joggal állapíthatjuk meg, hogy tisztelete a közösség kollektív tudatában él tovább.

Élete és munkássága része lett a magyar, szlovák és német ajkú kassai polgárok kollektív bölcsességének, amelyből merítve képesek ma is és a jövőben is az együttélés mindennapi normáit megalkotni.

Az a feladatunk, hogy kutassuk és felmutassuk ezeréves közös múltunk ezen példaképeit. A teremtett világ rendjének őrei ők, olyan világítótornyok, akik kijelölik számunkra és utódaink számára az utat itt. a földi világban, s azon túl is.”

Ezután köszönetet mondott az érsekségnek az együttműködésért, és Borbás Márton szobrásznak, hogy közös akaratunkat kimagasló művészi színvonalon foglalta márványba és bronzba. Majd az érseki palotában sor került a néhai püspök portréjának leleplezésére. Bober érsek elmondta, a műemlékvédelem előírásai szerint az arckép nem kerülhetett a barokk épület homlokzatára, így azt ide helyezték el. De ez jól van így, mert ha e képmás előtt járnak, eszükbe jut a szentéletű pap, a tizenhárom kassai püspök egyike. Ő természetesen már nem ismerhette, mégis ez arra ösztönzi, hogy elgondolkozzanak a boldoggá avatásán.

Ebből az alkalomból mons. Gábor Bertalan szepsi esperesplébános dr. Hetey Ágota főkonzulnak átadta Fischer-Colbrie portréját. Az érsek megjegyezte, ez karácsonyi ajándék.

Az emléktáblát és portrét Borbás Márton, régi ismerősünk készítette, hiszen az ő alkotásai állnak Iglón, Eperjesen és most már Kassán is.

Az avatóünnepségen részt vett Balogh Csaba nagykövet, Jaroslav Polaček főpolgármester, Lucia Gurbáľová alpolgármester, Marcel Forgáč segédpüspök és általános helynök, Csáky Pál egykori miniszterelnök-helyettes, Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere és Bereczkei Miklós, Patak plébánosa, Gábor Bertalan szepsi esperesplébános, Nagy István, a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója és Sára nővér vezetésével annak diákküldöttsége, a hála és a köszönet jeleként, mivel az iskola égi patrónusa szerzetesi életét Kassán abban az épületben kezdte, amelyet Fischer-Colbrie megyéspüspök adományozott a társaságnak.

Az ünnepségen részt vett Borbás Márton Munkácsy díjas szobrászművész, akinek alkotása Késmárk, Eperjes és Igló után, most már Kassán is látható.

Az ünnepség végén az érsek megajándékozta karácsonyi ajándékként dr. Hetey Ágota főkonzult az érsekségen található portréfestmény olajmásolatával, amely ez idáig a szepsi plébánia magángyűjteményében volt látható.

Az avatás fogadással ért véget. Fischer-Colbrie Ágoston kimagasló szolgálata okán már rég kiérdemelte, hogy emléktáblát kapjon.

Reméljük, valaki megírja az életrajzát is. A háromnyelvű emléktábla német szövegébe azonban apró hiba csúszott. Kassát németül Kaschaunak írják, nem Kassaunak.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma