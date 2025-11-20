Advent Komárom belvárosában – minden este ünnepi programokkal

Az idei adventi időszakban minden nap változatos programok várják a látogatókat a belvárosban. A karácsonyi vásár új attrakciókkal bővül, hogy még több élményt nyújtson a családoknak.

A város karácsonyi előkészületei hagyományosan már az első adventi hétvége előtt megkezdődnek. A városi karácsonyfa november 26-án érkezik meg, és pénteken felkapcsolják az ünnepi díszkivilágítást. Elkészül a városi adventi koszorú is, amelyet speciális iskolák tanulói díszítenek. A városházán álló karácsonyfát a mentálisan sérültek központjának kliensei által készített díszek ékesítik.

A karácsonyi vásár november 28-án, 16 órakor kezdődik ünnepélyes megnyitóval és az első fellépéssel az Éneklő Karácsonyfán, amely idén már a harmadik évadát indítja. A fellépések egészen december 23-ig tartanak.

Ez idő alatt több mint 550 gyermek lép fel a környék alapiskoláiból, művészeti iskoláiból, énekkaraiból és más civil szervezeteiből. Láthatjuk a komáromi művészeket, de további magyar és szlovák ismert előadók is színpadra lépnek.

Minden nap jótékonysági tombola várja a látogatókat. A tombolából befolyt összeget a lakosság által, nyilvános szavazással kiválasztott szervezetek kapják meg. Minden esti sorsolás után látványos lézerfény-show színesíti az adventi hangulatot.

December 5-én, pénteken megérkezik a Mikulás-kamion is. A gyerekek ajándékot kapnak, és lehetőségük lesz fotót készíteni a Mikulással. A szórakozási lehetőségek idén bővülnek: óriáskerék és körhinta várja a látogatókat a Tiszti pavilonnál.

A hétvégéken karácsonyi öltözetbe bújt pónifogatok járják be a történelmi belvárost.

Ugyanezen az útvonalon egész advent alatt közlekedik majd a karácsonyi kisvonat is, amely újabb élményt kínál a város ünnepi fényeinek megcsodálásához. A Nádor utca több ezer új fénydekorációt kap és ünnepi zenei háttér teszi teljessé a hangulatot.

Január közepéig az erődben egy közel 85 000 fényből álló látványos fénykiállítás lesz látogatható.

A Klapka téren működő turisztikai iroda minden nap 19 óráig várja a látogatókat. Itt helyi termelők és a mentálisan sérültek központjának kliensei által készített tárgyakat lehet megvásárolni – a bevétel teljes egészében a központ működését támogatja.

December 21-én jótékonysági káposztaleves-kóstoló várja az érdeklődőket, amelynek teljes bevétele állatvédelmi célokra kerül felajánlásra.

Találkozzunk advent idején a Klapka téren forró italok, sült gesztenye és ünnepi finomságok mellett – egy kis pihenésre, beszélgetésre és a karácsonyi hangulat közös megélésére.

Az idei adventi hangulat Komáromban a partnerek és támogatók jószívűségének és összetartásának is köszönhető, akik a kezdetektől fogva a projekt mellett álltak. Támogatásuk, segítőkészségük és összefogásuk tette lehetővé, hogy olyan programok valósuljanak meg, amelyek örömet jelentenek minden komáromi és minden ide látogató számára.

A Komáromi Városi Hivatal sajtóközleménye/Felvidék.ma