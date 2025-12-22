Jónak lenni jó! – a magyarok ismét összefogtak egy határon túli szervezetért

Több mint 440 millió forint gyűlt össze vasárnap késő estig a közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű jótékonysági kampányában, amellyel a KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány munkáját támogatják.

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója a műsor zárásakor elmondta:

a Kárpátalján élők drámai helyzete miatt kézenfekvő volt, hogy kedvezményezettként a KEGYES Alapítványt válasszák, amely a Kárpátalján élő árvákat és otthonukat vesztett gyerekeket támogatja.

Úgy éreztük, hogy erre a szomorú helyzetre fel kell hívni az ország, „sőt a világ figyelmét is” – fogalmazott a vezérigazgató.

Papp Dániel hozzátette: az eredmény is azt mutatja, hogy a magyarok ismét összefogtak egy határon túli szervezetért.

Sipos József, a KEGYES Alapítvány elnöke a műsorban felidézte: megható volt számára, amikor megtudta, hogy alapítványuk lesz a közmédia idei kampányának kedvezményezettje. „Nincsenek szavak arra a magas összegre, ami összegyűlt és arra az összefogásra, amely megvalósult” – hangoztatta.

Sipos József elmondta, hogy a koronavírus-járvány alatt alakult az alapítvány, de a háború miatt még nagyobb szükség lett a munkájukra. Sokan elhagyták Kárpátalját, de ők nem adták fel és kitartottak. Mint mondta, nagyon hálás a lehetőségért, amellyel ezt az ügyet tovább tudják vinni és meg tudják valósítani az álmukat.

Az alapítvány alapítója hangsúlyozta, az ukrajnai háború kitörése óta tevékenységük még nagyobb jelentőséggel bír. „A kampány hozzájárulhat egy olyan menedékotthon létrehozásához, amely árva és félárva gyermekek, valamint kiszolgáltatott helyzetben élő családok számára nyújtana új esélyt” – mondta az adomány jelentőségéről.