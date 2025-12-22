A karácsonyi magyar könyvvásár zárónapja Léván

December 21-én a Lévai Magyar Asszonyok Ligája és a Reviczky Társulás szervezésében valósult meg a karácsonyi magyar könyvvásár zárónapja a lévai Reviczky Házban. Ez alkalomból Urbán Sándor Felparcellázott égbolt című önéletrajzi ihletésű regénye került bemutatásra, mely idén ifj. Urbán Zoltán a szerző unokája támogatásával, valamint a db-Comp Kft. közreműködésével látott újra napvilágot.

Az esemény kezdetén a szép számban megjelent érdeklődőket Urbán Zoltán, a Reviczky Társulás elnöke köszöntötte. Bevezetőjében örömének adott hangot, hogy egy olyan könyv kerül bemutatásra, melyek szerzője apai nagyapja. Ezt követően Hevesi Tibor, Urbán Sándor valamikori zenésztársa zongorajátékával adta meg a kora délután alaphangulatát.

Majd Bergendiné Urbán Veronika, Urbán Sándor leánya számtalan irodalmi és történelmi kordokumentumot felvonultató gazdag vetített előadásában mutatta be Urbán Sándor küzdelmes, de nagyon sokoldalú és tartalmas életét, irodalmi munkásságát.

Többek között megtudhattuk, hogy Urbán Sándor 1925. december 3-án Zalabán Urbán Gergely és Lányi Irma gyermekeként született. Alig múlt négyéves, mikor szüleivel Calgaryba (Kanada) vándorolt, ahonnan a honvágy 1935-ben hazahozta a családot. Tökéletesen elsajátította az angol nyelvet, így hazatérve a felvidéki Kis Magyarok Lapjában versei és rajzai mellett rendszeresen jelentek meg angolból magyar fordításai.

A gimnáziumot Pozsonyban magyarul kezdte, de 1946-ban Nyitrán szlovákul érettségizett. Tehetsége alapján tanárai a képzőművészeti főiskolára javasolták. Családi nyomásra végül tanulmányait az orvosi egyetemen kezdte, melyet a sorkatonaság szakított meg.

1950-ben koholt vádak – nem jelentette barátai disszidálási szándékát – alapján 3 évi börtönbüntetésre ítélték, melyet a jáchymovi uránbányában töltött le. A příbrami lágerben rabtársa volt Esterházy János.

Szabadulása után csak fizikai munkát vállalhatott. 1954-ben feleségül vette Molnár Annát, házasságukból két gyermek született.

Később a zselízi állami gazdaság tisztviselője, a lévai járási sporthivatal, majd a zselízi építési osztály vezetője. Annak ellenére, hogy 1971-ben rehabilitálták, elmozdították állásából.

Szabadidejét is tartalmasan élete. 1953 és 1963 között a lévai Ritmus zenekar gitárosaként rendszeresen a lévai Denk Szállóban és Szántó Fürdőben zenélt.

A kaktuszok nagy ismerője is volt. A róluk írt könyvet (Čarovné tŕne) 1972-ben csak szlovákul engedték kiadni. A könyv 175 ezer példányban kelt el és orosz nyelvre is lefordították. Üvegháza zarándokhellyé vált, a kaktuszokról külföldi szaklapokban publikált. A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 1994-ben Anisits-díjjal ismerte el munkásságát.

Számos kisebb novellája mellett 1974 és 1977 között a Fölparcellázott égbolt c. alatt regényben örökítette meg az 1950-es években átélt megpróbáltatásait. A könyv csak 1991-ben jelenhetett meg. Végső nyughelye az oroszkai római katolikus temetőben van.

Az előadó számos idézeten keresztül mutatta be édesapja Fölparcellázott égbolt c. regényét,

mely korhű dokumentuma a kommunista parancsuralom szlovákiai magyarság ellen 1945 után elkövetett embertelenségeinek.

Továbbá Balla Kálmán szavaival hangsúlyozta, hogy édesapja ezen regénye egész irodalmunk tekintélyét, egész írógárdánk önbecsülését erősíti, s legalább részben rehabilitálhatja, feloldozhatja irodalmunkat az önkény kiszolgálásának sokszor bizony indokolt vádja, a vétkesek cinkos némasága alól.

Ezt követően Hevesi Tibor Urbán Sándor zenésztársával George Gershwin két fülbemászó szerzeményét adta elő. Nagy tapssal jutalmazta a hálás közönség a tartalmas előadást és a szép zongorajátékot, melyet Urbán Zoltán, a Reviczky Társulás elnöke kedves figyelmességekkel köszönt meg az előadóknak.

A délután további különlegessége volt, hogy az előadást követően a hallgatóság átvonult a Reviczky Ház szomszédos közösségi helyiségébe, ahol a „Lévai Történelmi Arcképcsarnok – Gondolati Emléktáblák” állandó tárlat már Urbán Zoltán életrajzával és a valamikori zenei fellépésének helye, a lévai Oroszlán Szálló falára gondolatban elhelyezett emléktáblájával kibővítve várta őket.

Ezt követően Urbán Sándor gyermekei, id. Urbán Zoltán és Bergendiné Urbán Veronika leplezték le a szerző lévai gondolati emléktábláját, melyet ifj. Urbán Zoltán és Bergendi Szabolcs koszorúztak meg, majd Bergendi Áron egy égő mécses formájában az emlékezés lángját helyezte el alá.

Az emléktábla felirata a következő:

1953 és 1963 között

a Ritmus zenekar gitárosaként itt, az Oroszlán szállóban is

örömzenéjével rendszeresen szórakoztatta a lévai közönséget

URBÁN SÁNDOR

(*Zalaba, 1925. december 3. – † Oroszka, 2002. március 31.)

író, szakíró, kaktuszszakértő és zenész.

Őrizzük meg emlékét!

Állította a lévai Reviczky Társulás helytörténeti és irodalmi szakosztálya

Urbán Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából, valamint Fölparcellázott égbolt c. regénye könyvbemutatója hallgatósága.

Léva, 2025. december 21.

A töretlen hitű, az újrakezdés reményét soha el nem vesztő és a határtalan tenni akarást megtestesítő őseink előtti tisztelgés délutánja a könyv előadó általi dedikálásával, majd egy kis állófogadással folytatódott.

Ezúton mondunk hálás köszöntet Kosztolányi Magdolnának, a Lévai Magyar Asszonyok Ligája elnökének, aki az előző évekhez hasonlóan idén is több mint három héten át biztosított lehetőséget arra, hogy minél több magyar könyv kerüljön idén is a karácsonyfák alá.

Müller Péter/Felvidék.ma