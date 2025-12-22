Ünnepi fények és közösségi élmény Pólyánban

Meghitt adventi hangulatban, nagy érdeklődés mellett zajlott le az első alkalommal megrendezett Pólyáni Esti Karácsonyi Vásár, amely december 21-én töltötte meg élettel és ünnepi fényekkel a Pólyáni Óvoda udvarát. A délutántól estig tartó esemény valódi közösségi ünneppé vált, ahol kicsik és nagyok együtt hangolódtak a karácsonyra.

Az ünnepi dallamok, a feldíszített környezet és a barátságos légkör már az érkezéskor megalapozta a jókedvet. A látogatók forralt borral, meleg teával és hagyományos káposztalevessel melegedhettek, miközben kötetlen beszélgetések, régi ismerősök találkozásai és gyermekzsivaj töltötte meg az udvart.

A kézműves és kirakodóvásár, valamint az élő karácsonyi kínálat sokakat vonzott, a feldíszített traktorok felvonulása pedig különleges látványt nyújtott, amely nagy sikert aratott a családok és a gyerekek körében is.

Az est folyamán több mint négyszáz látogató fordult meg a vásárban, huszonnégy árus kínálta portékáit, a felvonuláson pedig húsz ünnepi díszbe öltöztetett jármű vett részt.

Az esemény kapcsán Bagonyi János, Pólyán község polgármestere is megosztotta gondolatait, hangsúlyozva, mennyire felemelő élmény volt számára a közösség ereje: „Nincsenek szavak arra, hogy kifejezzem a köszönetemet mindenkinek, aki ellátogatott az első esti karácsonyi vásárra. Községünkben még soha nem láttam egyszerre ennyi embert együtt ünnepelni. Ennél nagyobb és szebb karácsonyi ajándékra nincs is szükség. Jövőre újra találkozunk.”

A Pólyáni Esti Karácsonyi Vásár bebizonyította, hogy az összefogás és a közös ünneplés képes erősíteni a helyi közösséget, és sokak számára emlékezetes pillanatokat ajándékozott az adventi időszakban.

A rendezvény sikere alapján joggal bízhatnak abban a szervezők és a résztvevők, hogy az esemény a jövőben hagyománnyá válik Pólyánban.

Felvidék.ma