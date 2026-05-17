Hogyan legyünk boldogok? – erre is választ keres a Remény hetilap

Nemeshegyi Péter atya elmélkedése a nyolc boldogságról a legfrissebb szám 11. oldalán, az „Irodalmi sarok”-ban olvasható.

A vezércikket ezúttal az Új Ember hetilap és a Magyar Kurír hírportál főszerkesztője, Kuzmányi István családapa, állandó diakónus írta, a vasárnapi homíliát pedig Albán József atya.

A „Faggatózó” elnevezésű rovatban az Ipoly menti Kelenyéből származó Csáky Antal matematikussal és karnaggyal olvashatnak interjút.

Méhek, kaptár, méz. A május 20-i méhek világnapja alkalmából összeállított színes anyag a 8. oldalon várja a kedves olvasókat. Egy pap méhészkedéséről, a Kaptár táborok elnevezésének eredetéről, valamint egy kedves ajándékról – egy csupor méz történetéről olvashatnak. Említésre kerül, hol szerepelnek a méhek a Szentírásban, valamint egy-egy méhekkel kapcsolatos érdekesség is Szent Ambrus és Szent Rita életéből.

A Mária Légió Egyházgellében tartotta Acies ünnepét. Oltárt és ambót szenteltek Dobfenéken. Bibliaismereti vetélkedő volt Szőgyénben. Kápolnaszentelésre került sor Ipolyvisken. A kétszázötven éves Rozsnyói Egyházmegyében szentek ereklyéit indították körútra. Új tagokat fogadott a Svájci Gárda. Ezekről, és további aktuális hírekről is tudósít az újság 20. száma.

Ismét beleolvashatnak egy kispap naplójába, az egy héttel korábban indult „Lelkünk táján” c. rovatban dr. Edith Eva Egertől származó gondolatok gazdagítják az olvasókat, Juhász Attila atya egyháztörténelmi rovatában pedig a Schopper-éráról találnak adatokat.

Foszlós-ropogós sós kiflik sütésére ösztönöz a receptsarok, e héten is beküldhető a Blahó Julianna által készített keresztrejtvény megfejtése, kézműves feladatot is találnak a főként gyerekeknek készült oldalon.

A Remény hetilap egy hosszú listát közöl az utolsó oldalon arról, milyen értékes programok várják a gyerekeket, fiatalokat, házaspárokat, minden korosztályt 2026 nyarán.

Ugyanezen az oldalon találnak információt arról is, hol kérhetnek megáldott Szent Benedek-érmét, hogyan támogathatják szegény sorsú kárpátaljai iskolások kiadásait, valamint, hogyan támogathatnak egy nyári tábort a Felvidéken, melyre a jelenleg is nehéz helyzetű Kárpátaljáról hívták meg a Szent Mihály Gyermekotthon lakóit.

