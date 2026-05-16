Idén is várják a magyar híveket Pozba-Szentkútra

Az idei esztendőben is folytatódnak a magyar nyelvű alkalmak a Pozba-Szentkút zarándokhelyen. A következő hónapokban négy, a hitet mélyítő és a közösséget erősítő anyanyelvű eseményre kerül sor a kegyhelyen.

Az első magyar nyelű szabadtéri szentmisét május 23-án, szombaton tartják meg. „Pünkösd vigíliáján kezdődik el a magyar nyelvű alkalmak sora Pozba-Szentkúton” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Wurczer Péter, a magyar nyelvű alkalmak kezdeményezője és egyik szervezője.

Pünkösd előestéjén Gyurász Pál ipolyhídvégi plébános celebrálja a szabadtéri szentmisét.

A következő jelentős magyar eseményre június 22-én, hétfőn kerül sor. Aznap 17.30 órai kezdettel tartják a közösségek zarándoklatát, az ünnepi alkalmon dr. Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök szolgál majd. A közkedvelt egyházi személyiség által celebrált szentmisére már most több autóbusznyi zarándok jelentkezett be.

Pozba-Szenkút főbúcsúját Hétfájdalmú Szűz Mária napján tarják, mivel a Szűzanya tiszteletére szentelték fel a szakrális helyet. Idén a szeptember 15-e utáni szombaton, szeptember 19-én szervezik meg a magyar nyelvű zarándoklatot. Ekkor Puss Sándor jezsuita szerzetes, köbölkúti plébániai helynök celebrálja a szentmisét.

Az utolsó magyar alkalomra október 10-én, szombaton délelőtt kerül sor, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából. Ekkor Zsidó János pápai káplán, nyékvárkonyi esperesplébános vezeti az ünnepi szentmisét.

Pozba-Szenkúton az egyházi ünnepekhez kötődő szabadtéri szentmisék mellett minden évben tartanak zarándoklatokat. Az elmúlt időszakban például a családokért ajánlottak fel zarándoklatot, melyen Böjte Csaba ferences rendi szerzetes celebrált.

Mint már beszámoltunk róla, múlt esztendőben beindult a zarándokhely magyar nyelvű közösségi oldala. A Facebook-oldalon több aktuális információ olvasható az egyes magyar nyelvű alkalmakról.

Idén már a szentmiséken felhangzó énekek sorát is közlik a közösségi felületen

– tudtuk meg Wurczer Péterről. Hozzátette, fontosak az ilyen jellegű hirdetések is, mivel a hívők szeretnek felkészülni az egyes alkalmakra, mind lélekben, mind fizikai-tárgyi tekintetben.

A fejlesztésekkel kapcsolatban a magyar alkalmakon kántorként is ténykedő Wurczer Péter elmondta, próbálnak új orgonát beszerezni, több évtizednyi szolgálat után szükségessé vált az új hangszer bebiztosítása.

A zarándokhelyen bő fél évtizede szerveznek újra magyar nyelvű szakrális eseményeket. Mindennek a mozgatója Wurczer Péter és Ivkovič Krisztina.

Megtisztelő számunkra, hogy 2026-ban is tudunk biztosítani a magyar híveknek hitet mélyítő alkalmakat Pozba-Szentkúton

– zárta gondolatait Wurczer Péter.

A zarándokhely történelmét alábbi cikkünkben összegeztük, az őszi képriportunk ITT érhető el, a 2025-ös főbúcsúról ITT tudósítottunk, a magyar nyelvű alkalmak újraszervezéséről ITT számoltunk be. A zarándokhely magyar nyelvű közösségi oldala ITT érhető el.

Pásztor Péter/Felvidék.ma