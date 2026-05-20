Ideiglenes megállapodás született az EU–USA vámcsökkentési intézkedésekről

Az Európai Unió Tanácsának soros elnöksége és az Európai Parlament ideiglenes megállapodást kötött két olyan rendeletről, amely az EU és az Egyesült Államok közös nyilatkozata vámintézkedéseinek végrehajtását szolgálja – közölte szerdán hajnalban az uniós tanács.

A tájékoztatás szerint a megállapodás célja

a stabil és kiszámítható transzatlanti kereskedelmi kapcsolat erősítése,

ugyanakkor olyan védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió gazdasági érdekeinek megóvását szükség esetén.

Az első rendelet megszünteti az amerikai ipari termékekre még érvényben lévő uniós vámokat, valamint kedvezményes piacra jutást biztosít egyes amerikai tengeri és mezőgazdasági termékek számára. A második rendelet az amerikai homárimport vámmentességének meghosszabbításáról szól.

A megállapodás részeként az uniós intézmények megerősített védőintézkedési mechanizmust alakítottak ki arra az esetre, ha az Egyesült Államokból érkező import jelentős növekedése súlyos károkat okozna vagy azzal fenyegetné az európai termelőket. A mechanizmus alapján az Európai Bizottság vizsgálatot indíthat, és akár részben vagy teljesen fel is függesztheti a rendelet alkalmazását.

A tanácsi közlemény szerint az Európai Bizottság akkor is élhet a felfüggesztés lehetőségével, ha Washington nem teljesíti a közös nyilatkozatban vállalt kötelezettségeit, vagy hátrányosan érinti az EU gazdasági szereplőit. Külön rendelkezés vonatkozik az acél- és alumíniumtermékekre: ha az Egyesült Államok 2026 végéig fenntartja a 15 százaléknál magasabb vámokat ezekre a termékekre, az EU felfüggesztheti az amerikai termékeknek adott kedvezményeket.

A rendeletek időben korlátozottak: jelenlegi formájuk szerint 2029 végéig maradnak hatályban, hacsak az uniós intézmények nem döntenek meghosszabbításukról.

Az Európai Bizottság rendszeresen értékeli majd az intézkedések gazdasági hatásait, különös tekintettel az EU-USA kereskedelmi forgalomra, a vámbevételekre és a kis- és középvállalkozások helyzetére.

A két rendelet technikai véglegesítése után az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak hivatalosan is jóvá kell hagynia a megállapodást. A szabályozások az uniós közlönyben történő kihirdetésüket követően lépnek hatályba.

Friedrich Merz német kancellár szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok közel egy évvel ezelőtt megkötött kereskedelmi megállapodásának végrehajtásáról szerdán létrejött egyezség azt mutatja, hogy az EU teljesíti vállalásait.

Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:

a megállapodás „nagyobb biztonságot és stabilitást jelent vállalataink számára”, miután Donald Trump amerikai elnök új vámok bevezetésével fenyegetett a kereskedelmi egyezmény végrehajtásának késedelmei miatt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte a megállapodást az EU és az Egyesült Államok kereskedelmi egyezményének végrehajtásáról, reményét fejezve ki, hogy ezzel lezárulhat a transzatlanti kapcsolatok egy viharos időszaka.

„Ez azt jelenti, hogy hamarosan teljesítjük az EU–Egyesült Államok közös nyilatkozatban vállalt kötelezettségeinket, ahogyan azt megígértük. Most arra kérem a társjogalkotókat, hogy gyorsan lépjenek tovább, és zárják le a folyamatot. Együtt stabil, kiszámítható, kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös transzatlanti kereskedelmet biztosíthatunk” – írta a közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

MTI/Felvidék.ma