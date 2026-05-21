Az ENSZ határozatban erősítette meg a klímaváltozás elleni fellépést

Az ENSZ Közgyűlése szerdán határozatot fogadott el a klímaigazságosságról, amely megerősíti az államok kötelezettségeit a klímaváltozás elleni küzdelemben. A dokumentum elfogadását 141 ország támogatta, nyolc állam ellenezte, 28 pedig tartózkodott. Csehország az Európai Unió tagállamai közül egyedüliként nem támogatta a határozatot, a szavazás során tartózkodott.

Csehország ezzel olyan jelentős olaj- és gáztermelő országokhoz csatlakozott, mint Katar, Bahrein, Kazahsztán vagy Kuvait, amelyek szintén tartózkodtak. A határozat ellen nyolc ország szavazott: Fehéroroszország, Irán, Izrael, Jemen, Libéria, Oroszország, Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok.

A határozatot Vanuatu csendes-óceáni szigetállam terjesztette elő. Célja, hogy gyakorlati keretet adjon a Nemzetközi Bíróság korábbi állásfoglalásainak, amelyek az államok jogi felelősségét érintik a klímavállalások megszegése esetén. A Nemzetközi Bíróság álláspontja szerint bizonyos feltételek mellett kártérítés és kompenzáció is követelhető lehet azoktól az államoktól, amelyek nem teljesítik klímavédelmi kötelezettségeiket.

Az elfogadott ENSZ-határozat felszólítja az államokat, hogy tartsák be a klímavédelem területén vállalt kötelezettségeiket. Bár a közgyűlési határozatok önmagukban nem kötelező erejűek, politikai súlyuk jelentős lehet, különösen a klímaigazságosságról és az államok felelősségéről szóló nemzetközi vitákban.

António Guterres ENSZ-főtitkár üdvözölte a döntést. Szerdai nyilatkozatában méltatta a szigetállamok vezető szerepét, valamint azokat a fiatalokat, akik szerinte erkölcsi tisztánlátásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a világ eljusson ehhez a pillanathoz.

Guterres úgy fogalmazott: a határozat erőteljes megerősítése a nemzetközi jognak, a klímaigazságosságnak, a tudománynak és az államok felelősségének abban, hogy megvédjék az embereket az egyre súlyosbodó klímaválságtól.

