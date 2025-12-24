Home Ajánló Karácsonyi koncertválogatás a Duna Worldön
Karácsonyi koncertválogatás a Duna Worldön

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Nyári Károly koncert (Fotó: MTVA)

A Duna World idén is különleges ünnepi koncertválogatással kíséri a karácsonyt: december 24. és 26. között három kiemelt előadás teremti meg a meghitt, ünnepi hangulatot Szarka Tamás, Nyári Károly és Mága Zoltán közreműködésével.

December 24-én, szenteste 18:35-től Szarka Tamás, a Petőfi Zenei Díj Életműdíjával elismert sokoldalú előadóművész műsora nyitja a háromnapos ünnepi kínálatot. A Karácsony Szarka Tamással és vendégeivel című koncert hagyományos karácsonyi és liturgikus énekekkel, valamint a művész saját szerzeményeivel teremt bensőséges hangulatot. Az est során olyan vendégművészek csatlakoznak hozzá, mint Miklósa Erika, Mező Misi, Molnár Levente, Mihályi Réka, Vágó Bernadett, László Evelin, Szelina, Juhos Zsófi, Antal Timi, Kökény Dani és Békefi Viki.

December 24-én és 25-én, mindkét este 19:30-tól láthatják Nyári Károly előadásában a legszebb karácsonyi dalokat, amellyel megidézi az ünnep bensőséges varázsát egy igazi családi koncerttel.

A művész zongorajátéka és éneke mellett lányai és meglepetésvendégek gondoskodnak a meghitt hangulatról a Nyári Károly Karácsonyi Koncertje kétrészes összeállításban. December 25-én 18:40-től a Duna World megismétli a közmédia zenés meglepetésműsorát, amely december 24-én este mutatkozik be a Dunán.

December 26-án 18:30-tól Mága Zoltán karácsonyi koncertje zárja az ünnepi műsorfolyamot: komoly- és világzenei darabok, valamint a művész varázslatos hegedűmuzsikája ígér lélekemelő estét a már megszokott, exkluzív díszletekkel és káprázatos látványvilággal a Duna World nézőinek.

Ünnepi koncertek december 24. és 26. között a Duna World műsorán.

mtva/Felvidék.ma

