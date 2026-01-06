Párizsban ülésezik az „elszántak koalíciója”, Witkoff is részt vesz a találkozón

Kedden, január 6-án Párizsban tartja idei első ülését Ukrajna szövetségeseinek úgynevezett „elszántak koalíciója”. A találkozón részt vesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a házigazda Emmanuel Macron, valamint további 25 állam- és kormányfő; összesen 33 delegáció jelenléte várható – írja a TASR a Reuters értesüléseire hivatkozva.

A Reuters forrásai szerint a megbeszélés fő célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben véglegesítsék az egyes országok hozzájárulásait az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákhoz. Ezek részeként – egy esetleges tűzszünet megkötése után – többnemzeti békefenntartó erők telepítését is tervezik Ukrajnában.

A Politico értesülései szerint Párizsba érkezik az Egyesült Államok két tárgyalója, Steve Witkoff és Jared Kushner is. A koalíció munkájában első alkalommal vesz részt Andrej Babiš cseh kormányfő.

A vezetők vitája a biztonsági garanciákról a koalíció decemberi, berlini találkozója után kiadott közös nyilatkozatra épül. A párizsi egyeztetésen a hosszú távú kötelezettségvállalások kerülnek előtérbe, amelyek célja, hogy megelőzzék Oroszország bármilyen jövőbeni támadását vagy invázióját Ukrajna ellen.

A tárgyalások másik kulcstémája a jövőbeni tűzszünet megsértésének ellenőrzési mechanizmusa lesz. A szövetségesek az Euronews szerint speciális megfigyelő technológiák telepítését javasolják a teljes érintkezési vonal mentén.

A párizsi csúcstalálkozót megelőzően Kijevben előkészítő egyeztetést tartottak 15 ország – köztük Nagy-Britannia, Franciaország és Németország – biztonsági tanácsadói, valamint a NATO és az Európai Unió képviselői részvételével. Hétfőn Párizsban katonai vezetők is tanácskoztak, köztük az ukrán vezérkar főnöke.

„Megállapodásra jutottunk a biztonsági garanciák operatív részleteiről” – mondta a csúcstalálkozó előtt a francia elnöki hivatal egyik képviselője. Hozzátette: bemutatják a garanciák felépítését, és hangsúlyozzák a részt vevő felek hosszú távú elköteleződésének szükségességét. Egy magas rangú európai tisztségviselő reményét fejezte ki, hogy az európai szövetségesek megerősített vállalásai hozzájárulnak az amerikai kötelezettségvállalások megszilárdításához is.

A várakozások szerint a párizsi találkozót követően újabb egyeztetésre kerül sor a nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén, amelyet később az európai vezetők és Donald Trump amerikai elnök találkozói követhetnek.

SZE/Felvidék.ma/TASR