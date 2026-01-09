Megújulva tér vissza a Dankó Extra

Megújult formában hallható újra a Dankó Rádió egyik népszerű műsora, a Dankó Extra. A január 10-től szombatonként 11 órától jelentkező adások középpontjában a magyarnóta nagymesterei, valamint a cigányzene legendás muzsikusai állnak, különös hangsúlyt fektetve a műfaj történeti, kulturális és zenei összefüggéseire.

Híres zenészek és zeneszerzők munkásságát mutatja be a megújult Dankó Extra, az egyes korszakok társadalmi és kulturális összefüggéseibe ágyazva. A műsor foglalkozik a magyarnóta meghatározó énekeseivel, pályájuk alakulásával, valamint a műfaj szerepével és hatásával a Kárpát-medencében és azon túl.

A Dankó Extrában a témához kapcsolódó vendégek és zenei szakértők is megszólalnak, történeteiknek köszönhetően a magyarnóta gazdag háttere személyes és szakmai nézőpontból is megmutatkozik, árnyaltabb összefüggéseket tárva fel a hallgatóság előtt.

A Dankó Extra továbbra is válogatást nyújt a Dankó Klub eseményeinek emlékezetes pillanataiból. A hallgatók hétről hétre átélhetik a rádió utazó színpadának különleges hangulatát, ahol magyarnóták, operettslágerek, népdalok és örökzöld dallamok csendülnek fel.

A Dankó Extra műsorvezetői Budai Beatrix és ifj. Sárközy Lajos hegedűművész, prímás. A zenei szempontból rendkívül sokoldalú, a legfiatalabb Liszt Ferenc-díjas, valamint a Dankó Rádió első cigányzenei díjas művésze szakmai tudásával és személyes tapasztalataival vezeti végig a hallgatókat a magyar cigányzenei kultúra fejlődésén a 18. századtól napjainkig.

Dankó Extra – megújult adásokkal szombatonként délelőtt 11 órától a Dankó Rádióban.

MTVA/Felvidék.ma