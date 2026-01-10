Szlovákia és az USA megállapodik a nukleáris együttműködésről

Szlovákia és az Amerikai Egyesült Államok január 16-án, pénteken Washingtonban aláírja a nukleáris energetikai együttműködésről szóló kétoldalú megállapodást. A dokumentum aláírásán Robert Fico (Smer–SD) kormányfő is részt kíván venni – erről szombaton, Peter Pellegrini köztársasági elnökkel és Richard Raši (Hlas–SD), a Nemzeti Tanács elnökével tartott ebédet követően tájékoztatott.

„Amerikai partnereinkkel együttműködésben azt tervezzük, hogy a jászlóapátszentmihályi atomerőmű területén egy új, óriási, teljes egészében állami tulajdonban lévő blokkot építünk, közel 1200 megawattos teljesítménnyel” – részletezte a miniszterelnök.

Fico már 2025 decemberében beszámolt arról, hogy írásos meghívást kapott Donald Trump amerikai elnöktől egy közös találkozóra.

Akkor jelezte:

A felek közösen kívánják támogatni a Szlovák Köztársaság és az Egyesült Államok közötti, a nukleáris energia területére vonatkozó kormányközi megállapodást. A szlovák kormány a dokumentumot tavaly szeptemberben hagyta jóvá, azt megelőzően pedig az Európai Bizottság is rábólintott.

A megállapodás elsősorban a szlovákiai polgári célú atomerőművi programhoz kapcsolódó együttműködésre terjed ki. Mindkét ország számára lehetőséget teremt az új, korszerű technológiák területén, a kutatásban, a tapasztalatcserében, a szakemberek képzésében, valamint a szlovák ipar bevonásában való együttműködésre.

A dokumentum egyúttal lehetővé teszi az egyetemek és más oktatási intézmények közötti csereprogramokat, valamint támogatja a közös kutatás-fejlesztési projekteket is.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk