Reneszánsz kori kőemlék Ajnácskőről

Egy különleges kőből faragott építészeti elem gazdagítja a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményét. A szakemberek a hajdani ajnácskői várból származó, reneszánsz kori kőkeret-töredéket azonosíthattak.

A lelet újabb adalékokkal szolgálhat a ma már eltűnt vár történetéhez és építészeti megjelenéséhez.

A kőkeret az ablakok és kapuk kőből készült keretezése, amely nemcsak statikai szerepet töltött be, hanem díszítő funkciója is volt. Profilozása, megmunkálása és anyaga alapján a most előkerült töredék a 16. századra, a reneszánsz időszakára keltezhető. Ilyen elemek jellemzően a várak lakó- vagy reprezentatív részeihez, például palotákhoz vagy tornyokhoz tartoztak.

„A kő profilozása és megmunkálása arra utal, hogy egy ajtó- vagy ablaknyílás része lehetett, amely a vár egyik jelentős épületrészét díszítette” – mondta Alexander Botoš, a Gömör-Kishonti Múzeum régésze.

Hozzátette: bár egyelőre nem bizonyítható teljes bizonyossággal, hogy a lelet eredeti helyén került elő, több körülmény is az ajnácskői várhoz köti.

A kőfaragványt még az 1970-es években találták meg Ajnácskőn egy garázsépítés során, a Myrtus gyógyszertár közelében. Évtizedekig azonosítatlanul hevert, mígnem 2024-ben Oravec László felismerte a jelentőségét, majd a telek tulajdonosával, Szepessy Istvánnal egyeztetve gondoskodott arról, hogy a lelet a múzeumba kerüljön.

„Ez az eset is jól mutatja, hogy a már régóta ismert, de be nem azonosított tárgyak is új tudományos értelmet nyerhetnek” – hangsúlyozta Botoš.

Szerinte a felfedezés kiváló példája annak, milyen fontos a helyi lakosok és a múzeumi szakemberek együttműködése.

Az ablakkeret ma már biztonságosan nyilvántartva és megőrizve része a Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményének. A kőemlék nemcsak a térség késő középkori és kora újkori építészetének értékes bizonyítéka, hanem arra is emlékeztet, hogy jelentős régészeti leletek akár kertekben vagy gazdasági udvarokban is rejtőzhetnek.

HE/Felvidék.ma