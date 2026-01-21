Ízelítő a Kabóca januári számából

A téli szünetben végre igazi tél volt januárban: esett a hó! Lehetett szánkózni, hógolyózni, hóban hemperegni. A Kabóca is csupa havas téli játékkal, verssel, mesével köszönti kis barátait az új év első lapszámában.

A versoldalon Dénes György legszebb téli verseiben varjak táncolnak a hóban, mackók brummognak, rókák vacognak a jéghideg odúban. A meseoldalon Peter Janoviček könyvének részletében a kis Mozart utazik családjával Bécsből a téli Pozsonyba, hogy hatévesen koncertet adjon a város előkelőségeinek.

Az angol iskolások a Williams családdal együtt köszönthetik az új évet, természetesen angolul. Maci és Zsiráf téli túrára indul a hegyekbe, a kétnyelvű, a magyar mellett szlovákul is olvasható kis mesében pedig a hideg és a hó miatt lakhatatlanná vált szállása helyett keres jobbat egy macska, és persze talál is.

A sok havas játék, fejtörő és kifestő mellett a kis felfedezők most az elektromosság és a robbanómotor, vagyis az autó feltalálásáról tudhatnak meg sok érdekeset. Balla Margit folytatásos meséjében végre kiderül, miért is kereste a kapcsolatot Misivel a titokzatos macska és gazdája.

Z. Németh István képregényének induló első részében Furfangi és Lárifári hóvárat épít. A háziállatok sorozatában a disznóról és malacairól olvashatnak, legvégül pedig még a régi falusi disznótorok hangulatába is belekóstolhatnak kedvenc lapjuk januári számában a kabócások.

