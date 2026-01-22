A szlovákiai emberek többsége otthon, családi körben szeretne meghalni

A szlovákiai lakosság döntő többsége saját otthonában, családtagjai és közeli hozzátartozói körében szeretne meghalni, miközben leginkább a fájdalomtól és attól tartanak, hogy ápolásuk anyagi és lelki terhet róna szeretteikre – derül ki egy friss felmérésből.

A kutatást a 2muse ügynökség készítette a Viaticus nonprofit szervezet megbízásából 2025 szeptemberében. Az eredményeket a szervezet képviselői csütörtöki sajtótájékoztatójukon ismertették.

A válaszadók közel 80 százaléka elutasítja az egészségügyi intézményekben vagy hosszú távú ápolást nyújtó szociális intézményekben bekövetkező halált. A megkérdezettek 64 százaléka szerint életük végén elsősorban rokonaik jelenléte a legfontosabb.

A felmérés azt is mutatja, hogy az emberek a végsőkig szeretnék megőrizni önrendelkezésüket.

A válaszadók 52 százaléka egyedül, további 20 százalék pedig a családja jelenlétében hallgatná meg a rossz híreket. A megkérdezettek 85 százaléka fontosnak tartja, hogy az utolsó pillanatokban el tudjon búcsúzni a szeretteitől, 58 százalék pedig szeretne tudatánál maradni. A kezelésről való döntés jogát az élet végén is 77 százalék őrizné meg.

Több mint minden második válaszadó (51 százalék) nem tartja tabutémának a halálról való beszédet, ugyanakkor

72 százalék úgy véli, hogy a társadalomban nem esik elég szó az élet végéről és a haldoklásról.

Jana Červenáková, a Viaticus igazgatója szerint az eredmények egyértelműen jelzik a méltó halál feltételeinek megteremtése iránti igényt. Mint fogalmazott, erősíteni kell a súlyos betegek és haldoklók ellátását, különösen az otthoni gondozást és a mobil palliatív csapatok szakmai támogatását. „Az ember nem egyedül jön a világra, és nem lenne szabad egyedül távoznia sem” – hangsúlyozta.

Červenáková kitért az előre rögzített betegakarat, az úgynevezett orvosi rendelkezés jelentőségére is. Ez a dokumentum biztosítaná a páciens akaratának tiszteletben tartását akkor is, ha már nem képes dönteni, és hozzájárulhat a haldoklási folyamat indokolatlan meghosszabbításának elkerüléséhez. Rámutatott: bár az erre vonatkozó elvek szerepelnek az emberi jogi egyezményekben, azok gyakorlati alkalmazása Szlovákiában mindmáig nem megoldott.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk